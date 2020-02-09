石垣島交流賽／詹智堯備受教頭期待 要用速度取代力量

樂天桃猿隊詹智堯年紀雖長，但卻是總教練曾豪駒今年期待的球員，詹智堯在春訓按照課表走，比較不同的是，揮棒要以速度取代力量。

曾豪駒認為詹智堯今年準備得很好，很期待他的表現，詹智堯說：「就是跟著隊友、訓練師一起練，加強打擊方面的控制、力量的運用。」

詹智堯表示，以往會想用很多力量去打擊，「但現在以揮棒速度為主，速度愈快擊球效率會愈好」。

詹智堯已經37歲，身體恢復時間需要一些時間，也會比以往更照顧自己的身體，「經常要防護員治療放鬆，年輕的時候，睡一覺隔天就不會痠痛，現在訓練量大，需要休息時間長一點」。

曾豪駒也期待詹智堯能帶領陣中年輕選手，詹智堯說，主要是經驗分享，學弟可能會遇到的一些問題，就會問，「我絕對有問必答、絕不暗槓」。

詹智堯以高志綱為例，「以前遇到志綱學長，他都會說，有什麼問題就問，不要等學長問，學長不知道你要的是什麼，必須主動去問去尋找答案」。

詹智堯現在也是這麼想，而且年輕球員都有自己的想法，也會提出問題，現在的資訊多，「大家一起分享」。

詹智堯說：「每位球員想要做的，都是為了球隊，想要成績愈來愈好。」