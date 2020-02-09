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驚！鑽石公主號再傳百人身體不適 包括出現發燒症狀

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中職／去年勝投王猿隊李茲 不會來台報到

聯合報 / 特派記者婁靖平／石垣島即時報導
李茲。 報系資料照

已和樂天桃猿隊簽約的洋投李茲，因為個人身體心裡有狀況，暫時不會來台報到，領隊劉玠廷坦承，「今年跟往年比起來，找洋將有一點不是那麼順利」。

李茲去年拿到16勝6勝，是中職年度勝投王，桃猿隊在今年一月初宣布和他續約，原本是球隊首名確定的外籍球員，但至今仍無法報到。

劉玠廷表示，李茲有些狀況，「身體、心裡情緒沒辦法應付季賽，暫時不能來台報到，球隊會趕快啟動應變機制」。

桃猿隊目前仍在尋找洋將人選，會朝補滿4人的目標邁進。桃猿隊目前只有新洋投卡本特報到投入春訓，昨天宣佈簽下威拉諾（去年效力中信兄弟隊的洋投紐維拉）。

劉玠廷表示，會選擇紐維拉，主要考量是他去年的實績，雖然有時不穩定，但因為現在制度改變，會讓洋將有調整的機會，「他是有戰力的投手」。

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