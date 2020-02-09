聽新聞
test
0:00 / 0:00
石垣島交流賽／猿隊打線大幅更替 先發投手改為江國謙
「亞洲門戶交流賽」第2戰台灣時間今天中午12點開打，樂天桃猿隊原定由黃子鵬先發，但因腸胃炎休息，改由20歲小將江國謙取代。
江國謙去年曾到石垣島參加交流賽，首戰中繼投1局被敲出2轟、失7分。去年在一軍後援出賽7場，投11.2局、無勝敗紀錄、防禦率6.94。
桃猿隊今天第2戰先發打線依序為陳晨威（中外野）、郭永維（二壘）、朱育賢（一壘）、林泓育（指定打擊）、林承飛（游擊）、林智平（三壘）、劉時豪（捕手）、成晉（左外野）、詹智堯（右外野）。
包含昨天比賽在內，猿隊在石垣島對戰日職羅德隊，吞下6連敗，歷年對戰成績為2勝7敗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言