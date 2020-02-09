石垣島交流賽／猿隊打線大幅更替 先發投手改為江國謙

「亞洲門戶交流賽」第2戰台灣時間今天中午12點開打，樂天桃猿隊原定由黃子鵬先發，但因腸胃炎休息，改由20歲小將江國謙取代。

江國謙去年曾到石垣島參加交流賽，首戰中繼投1局被敲出2轟、失7分。去年在一軍後援出賽7場，投11.2局、無勝敗紀錄、防禦率6.94。

桃猿隊今天第2戰先發打線依序為陳晨威（中外野）、郭永維（二壘）、朱育賢（一壘）、林泓育（指定打擊）、林承飛（游擊）、林智平（三壘）、劉時豪（捕手）、成晉（左外野）、詹智堯（右外野）。