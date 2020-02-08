石垣島交流賽／黃子鵬腸胃炎 第2戰改由江國謙先發

中職樂天桃猿隊赴石垣島對戰日職羅德隊，今天首戰以4：20慘敗，明天第2戰原定要推出去年中繼王「老虎」黃子鵬先發，但他因腸胃炎無法出賽，改由江國謙頂替先發。

黃子鵬去年在中職出賽60場，以23次中繼成功拿下年度中繼王，今年則被定位在先發，明天對上羅德第2場比賽，也是他今年首度先發實戰，但他今天下午身體不適，檢查後為因腸胃炎，因此明天改由20歲小將江國謙上陣。

江國謙去年以新秀之姿被帶到石垣島參賽，也參與了0：22輸球的「石垣島慘案」，中繼投1局挨2轟、失7分，歷經今年一軍7場出賽的洗禮，今年二赴石垣島參戰。

包含今天的比賽在內，樂天桃猿隊與羅德隊在石垣島的交手，吞下6連敗，歷年對戰成績則是2勝7敗。