石垣島交流賽／黃子鵬腸胃炎 第2戰改由江國謙先發
中職樂天桃猿隊赴石垣島對戰日職羅德隊，今天首戰以4：20慘敗，明天第2戰原定要推出去年中繼王「老虎」黃子鵬先發，但他因腸胃炎無法出賽，改由江國謙頂替先發。
黃子鵬去年在中職出賽60場，以23次中繼成功拿下年度中繼王，今年則被定位在先發，明天對上羅德第2場比賽，也是他今年首度先發實戰，但他今天下午身體不適，檢查後為因腸胃炎，因此明天改由20歲小將江國謙上陣。
江國謙去年以新秀之姿被帶到石垣島參賽，也參與了0：22輸球的「石垣島慘案」，中繼投1局挨2轟、失7分，歷經今年一軍7場出賽的洗禮，今年二赴石垣島參戰。
包含今天的比賽在內，樂天桃猿隊與羅德隊在石垣島的交手，吞下6連敗，歷年對戰成績則是2勝7敗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言