日職／巨人9日紅白戰 陽岱鋼擔任先發一壘手

為了爭取更多上場機會，巨人隊旅日球員陽岱鋼自今年春訓起加練一壘，而在明天球隊第3場隊內紅白戰，他就將被安排為紅隊先發一壘手，打第5棒。

陽岱鋼近年漸失先發位置，尤其去年球季有半數的出賽場次都是替補上場，今年外野再加入洋砲帕拉（Gerardo Parra）卡位，想拚上先發難度更高，總教練原辰德也安排陽岱鋼和龜井善行加練一壘手，競爭出賽機會。

巨人在宮崎市進行春訓，至今已進行兩場紅白戰，今天第2場比賽也是陽岱鋼首度實戰，被安排為紅隊先發第4棒、指定打擊，沒有守備，而他單場兩次打擊機會都遭到三振，安打未開張。

明天巨人第3場紅白戰，陽岱鋼被安排擔任一壘手，棒次則調整第5棒，第4棒由今天替補陽岱鋼上場的捕手大城卓三擔任；白隊則由岡本和真連兩天擔任第4棒。