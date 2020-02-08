日職／結束養樂多隊考察 彭政閔：訓練跟想像不同

中信兄弟副領隊兼農場主管「恰恰」彭政閔的海外進修之旅，第一站前往沖繩，在養樂多隊的春訓基地待了3天，他也坦言，球隊的訓練方式與想像得有些不同。

彭政閔去年季後結束球員生涯，今年以中信兄弟副領隊身分前往日職春訓考察，也受到日本媒體的關注，他在6日抵達養樂多在沖繩浦添市的春訓基地，停留3天，拜會曾來中職打球的養樂多隊總教練高津臣吾。

在養樂多的第一站今天告一段落，日本媒體再以「台灣的傳奇」為標題，報導彭政閔的視察心得，恰恰指出，練習的內容跟自己想像的不太一樣，有點驚訝。

彭政閔過去在中職曾和高津臣吾對戰，3打數揮出1支安打、獲得3次保送， 他也提到，對高津臣吾最深的印象，是他都用頭腦在打球，對人很好，現在他跟球員互動的方式就跟以前一樣，彭政閔也期待養樂多能打進A段班、日本一。

至於被問及最印象深刻的養樂多球員，彭政閔點名4名球員，包括在國際賽認識的青木宣親和山田哲人，另外指出，塩見泰隆打擊很好，從背後看杉山晃基投球也有一些印象。