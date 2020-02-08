石垣島交流賽／劉昱言中繼0失分 最感謝教練林敬民

樂天桃猿隊今天上場6位投手，只有劉昱言沒有失分，去年他都在二軍養傷，能站上石垣島投手丘、投完教練團交付任務，「很感謝二軍投手教練林敬民」。

劉昱言去年春訓官辦熱身賽膝蓋受傷，傷勢反覆造成影響，「上去投球的姿勢不是很固定，姿勢跑掉，心理壓力也很大，感覺一團亂」。

劉昱言甚直覺得自己不能再投球了，「進來職棒這麼久，心裡有目標想要達成」，但教練一直說「不要急」，鼓勵他，「這只是過程，時間到了就會好」。

林敬民是劉昱言最要感謝的教練，「去年那個時候，一度覺得我是不是不適合這個地方，但他一直鼓勵我，把我拉上來」。

今天對羅德隊中繼投1局、無失分，儘管一上去就被敲安，他說：「被打安打沒什麼影響，至少證明了我可以跟打者對決，可以繼續比賽下去，以前一直投保送，很難掌控。」

來石垣島比賽，劉昱言說：「想要表現好給教練看，看能不能上一軍，今天覺得不錯，至少投完1局，完成教練給我的工作。」

桃猿隊總教練曾豪駒認為劉昱言回來的第一步做得不錯，希望可以穩定持續下去，「我們缺乏穩定左投，能持續穩定，機會就愈來愈多，春訓會好好觀察他」。