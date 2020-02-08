日職／春訓首場實戰 王柏融、陽岱鋼都沒表現

日職火腿隊今天展開首場春訓隊內紅白戰，旅日外野手「大王」王柏融擔任紅隊先發第3棒、左外野手，但兩打席沒有安打；巨人隊陽岱鋼同日進行春訓首場實戰，扛第4棒但吞下2次三振。

火腿2月1日起在沖繩進行春訓，王柏融也在日前練習時就展現好狀況，兩天前打擊練習時還從齋藤佑樹手中揮出2發全壘打。

但今天火腿首場紅白戰，王柏融先發上陣，打擊熄火，首打席面對白隊先發投手西村天裕遭到三振，4局上一壘有人時上場，從宮台康平手中擊出二壘方向滾地球形成雙殺打，兩打數沒表現，比賽也只打5局，由白隊以3：2勝出。

至於巨人今天進行第2場春訓紅白戰，陽岱鋼擔任紅隊先發第4棒、指定打擊，是他今年首場實戰，首打席遭櫻井俊貴三振，第3局面對田口麗斗再挨1K，僅獲兩次打擊機會，沒有敲出安打。