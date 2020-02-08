石垣島交流賽／翁瑋均再被打爆 曾總認為投球步調亂

去年對羅德隊首戰被「KO」，翁瑋均今年雖投完教練團設定的4局，但仍掉了8分，結局依舊不好，總教練曾豪駒認為，「其實他今年有準備，但在狀況發生時步調亂了」。

翁瑋均去年首戰只投1局、失7分，今天再度先發首局下先丟1分，2局在兩人出局後遇亂流，球一直投不進好球帶，兩次保送加兩支長打、失3分。

4局下也是相同狀況，一開始就投出保送，之後連被敲3安失分，曾豪駒說：「球數先落後、再投好球，球路變單調，對方很好設定攻擊。」

曾豪駒表示，這次來比賽前有跟大家提醒過，「必須有勇於對決的心去搶好球，這樣才能有變化吊球、引誘性的效應出現，把自己投倒，一直落後再來處理，投球就會更困難」。

和翁瑋均搭配的捕手廖健富，表現也不夠理想，曾豪駒說：「他在當下的狀況處理不是很清楚，讓投手投起來很辛苦。」

猿隊此戰安打也達雙位數，曾豪駒還可以接受，差別在於，「對方投手控球和引誘球，都在很好的位置，我們的好壞球差異大，保送比較多，造成比數差這麼多」。