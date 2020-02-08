聽新聞
test
0:00 / 0:00
石垣島交流賽／教頭生涯初體驗 曾豪駒：了解難處
曾豪駒總教練生涯首度帶隊出征，以4：20吞敗，他說：「了解這個位置的難處，看到帳面的分數，當然心裡會不好受，但就是看到問題，找出來解決。」
分數差那麼多，曾豪駒心情當然不好過，「如果罵（球員）可以解決問題，一定就罵，但必須看到問題，讓大家了解，願意去改進才有幫助，才會慢慢想去學些東西」。
曾豪駒認為，雙方技術其實差不多，「主要是心，對決勝負的心還不夠」，他覺得，既然是比賽，就要武裝起來，想要贏人家才會更進步。
曾豪駒說：「對方不是非常強的陣容，年輕球員都想表現給教練看，我們應該也要有這種心態，不能只用調整的方式去比賽。」
之所以有差異，心態問題比較嚴重，「如果能在練習中、把自己準備在比賽狀態中，就會提早進入狀況，不是等到狀況發生了，再來反應」。
總教練生涯首場正式賽，曾豪駒認為調度已是賽前既定安排，沒有太大問題，「重點在於狀況發生時，要快點做些決定」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言