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石垣島交流賽／教頭生涯初體驗 曾豪駒：了解難處

聯合報 / 記者婁靖平／石垣島即時報導
曾豪駒賽後和球員講話，檢討比賽缺失。記者婁靖平／攝影

曾豪駒總教練生涯首度帶隊出征，以4：20吞敗，他說：「了解這個位置的難處，看到帳面的分數，當然心裡會不好受，但就是看到問題，找出來解決。」

分數差那麼多，曾豪駒心情當然不好過，「如果罵（球員）可以解決問題，一定就罵，但必須看到問題，讓大家了解，願意去改進才有幫助，才會慢慢想去學些東西」。

曾豪駒認為，雙方技術其實差不多，「主要是心，對決勝負的心還不夠」，他覺得，既然是比賽，就要武裝起來，想要贏人家才會更進步。

曾豪駒說：「對方不是非常強的陣容，年輕球員都想表現給教練看，我們應該也要有這種心態，不能只用調整的方式去比賽。」

之所以有差異，心態問題比較嚴重，「如果能在練習中、把自己準備在比賽狀態中，就會提早進入狀況，不是等到狀況發生了，再來反應」。

總教練生涯首場正式賽，曾豪駒認為調度已是賽前既定安排，沒有太大問題，「重點在於狀況發生時，要快點做些決定」。

曾豪駒
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