棒球／城市隊正向經營 周思齊：把市場做大

台中市台灣人壽成棒隊在今年1月1日暫停營運，後續走向還沒有明確消息，中信兄弟隊球星「周董」周思齊站在棒球人的角度，希望能與他的球芽團隊爭取台中城市隊的經營，考量的除了選手生涯，還包括公益活動以及城市行銷等多元層面。

台中市政府向棒協甲組成棒隊申請延期登錄的期限，將在11日截止，球隊存廢還未定案。眼看台中市成棒隊可能因此被棒協停權，周思齊直言可惜，也有意爭取球隊的經營，希望由撇開政治派系問題，由棒球人負責球隊運作。

對於台中市成棒隊的規劃，周思齊也已有想法，他指出，依台中洲際球場ROT案的合約內容，球隊有台灣人壽的長期贊助，加上體育署及台中市政府的補助，並不缺經費，但經營需要朝正向的方式去做。

目前台中市成棒隊僅由市府授權、接受補助，周思齊認為，市府也能考慮讓球隊比照台北市、台南市成棒隊的作法，讓球員成為市府的約聘員工，不因市府改組受影響，才能讓球隊正常且永續運作。

周思齊提到，城市隊的經營，也包括重建城市隊形象、推廣社區棒球、城市行銷、加強城市社會公益連結等面向，可以正面運作，把市場做大。