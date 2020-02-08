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棒球／周思齊球芽團隊 想爭取經營台中成棒隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟隊球星、球員工會理事長周思齊挺身而出，與他所創辦的球芽棒球發展協會團隊經過評估後，有意爭取台中市成棒隊的經營。 聯合報系資料照

台中市台灣人壽成棒隊已暫停營運，未來發展未定，站在棒球人的角度，中信兄弟隊球星、球員工會理事長周思齊挺身而出，與他所創辦的球芽棒球發展協會團隊經過評估後，有意爭取台中市成棒隊的經營，希望台中市城市隊能持續營運、正面發展。

台灣人壽成棒隊在2018年初成軍，獲台中市政府授權，取代台中運動家隊成為台中城市隊，由台中市棒球教育基金會負責營運，球隊的年度預算包括台灣人壽贊助的1500萬元、台灣彩券1000萬元、體育署補助的775萬元，以及市府補助的1000萬元。

然而去年台壽保隊因市府的1000萬元補助款被議會凍結，由議會成立專案小組調查基金會財務狀況，台壽保隊因營運困難，薪資只發放到去年12月，全隊教練、球員在今年1月1日起放無薪假，幾乎是解散狀態。

卡在內部問題還未釐清，台灣人壽的贊助無法進駐，目前台中城市隊停擺，周思齊也持續關注，他指出：「站在球員工會理事長、球芽協會理事長及職棒球員的立場，希望成棒隊能正常營運，評估後也覺得我們球芽團隊有能力，就想跳出來爭取。」

周思齊在2014年成立「周思齊培育基層棒球人才獎助學金」，已連6年頒發球芽獎學金給品學兼優的花蓮三級棒球小球員，而為擴大球芽基金使用，2017年成立台灣球芽棒球發展協會。

把關懷棒球的觸角延伸至業餘成棒隊，周思齊說：「希望球隊能正面運作，球芽團隊沒有政治色彩、公益形象鮮明，加上城市隊裡也有來自花蓮、我們關注的球員，希望棒球人來支援棒球。」

周思齊 台壽保
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