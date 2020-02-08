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石垣島交流賽／「石垣島慘案」再現 猿對羅德6連敗
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均投3.2局、失8分，上場6名投手，僅有劉昱言未掉分，在「亞洲門戶交流賽」再以4：20輸給日職羅德隊，又現「石垣島慘案」，吞下對戰6連敗，2018年起至今未勝。
翁瑋均去年石垣島交流賽首戰只投1局、失7分，猿隊終場以0：22落敗，今年他再度先發，雖投到4局、兩人出局後才退場，但依舊掉了8分，甚至比去年還慘烈。
首局下，羅德靠兩安先拿1分，3局下兩人出局後，福田光輝敲出三壘打，翁瑋均控球也開始不穩定，連投兩次保送，再被高部瑛斗擊出三壘打，單局失3分。
4局下一開始，翁瑋均又投出保送，之後再被敲4安失分，換上張喜凱中繼後，再被菅野剛士擊出安打，失分算在翁瑋均身上。
羅德在5局下再拿兩分，6局下福田光輝轟出兩分砲，8局下則以4安及兩分砲多添4分，陳禹勳在9局下被敲出兩發全壘打，再丟4分；羅德此戰擊出24支安打。
猿隊在2局上靠林承飛二壘打、成晉安打攻下第1分，6局上郭嚴文、林承飛、劉時豪、陳晨威敲安拿兩分，9局以兩安及高飛犧牲打追1分。
2016年首次前往石垣島至目前為止，猿隊對戰羅德隊9場只有2勝7敗，僅在2016年第2戰以7：6獲勝、2017年首戰以10：4贏球；去年猿隊和羅德另在千葉進行交流賽，各以3：13、2：4吞敗。
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