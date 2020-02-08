石垣島交流賽／前年守備失誤 成晉苦練接球增量

成晉今年備受教練團關注，「亞洲門戶交流賽」首戰將他排進先發陣容，總教練曾豪駒說：「對他今年非常期待，希望在熱身賽多看他的比賽、準備狀況，如何去調整」。

成晉前年在石垣島交流賽發生失誤，立刻被當時的總教練洪一中換下場，洪總還說：「這對球員來說是一點點羞辱，但希望給他一個警惕。」

這個失誤，讓成晉至今還印象深刻，「當下很失望、心情不好，回去守備會緊張，也有陰影在，只能靠接球的量增加、注意風向到位，這是自己要去克服的事情」。

成晉也知道球團對自己的期待，他說：「春訓打擊守備都會被盯很緊，所以每項都要把他做到最好，從練習開始就要做好。」

面對球隊的競爭激烈，成晉認為，技術上大家都差不多，重要的是心態，「有機會就要把握住，臨場狀況多去問學長，並累積比賽經驗，才能用得上」。

心態提升靠看書，還有教練、學長的經驗；成晉有做筆記的習慣，有時間就會去看，「不像手機，寫在紙上就不會不見，可以收藏起來，以後有需要再去看」，他最近看的新書，是學長周思齊的「心智鍛鍊」。