石垣島交流賽／黃子鵬明天先發 希望突破之前局數

前年在石垣島對羅德隊先發投3局，樂天桃猿隊投手黃子鵬明天再度對羅德先發，「希望今年能突破之前局數，但要看自己臨場狀況」。

黃子鵬進職棒後以中繼為主，季賽最近一次先發，是2018年對戰富邦悍將隊；明天先發任務，教練團已先讓他提前準備。

教練團告訴黃子鵬要朝這個方向努力，「投球量建立起來，跟第一年一樣，把量投起來，再去投中繼」，今年春訓的投球量增加，目前牛棚最多可以投到100球。

投哪個位置，黃子鵬都可以接受，他說：「只要是機會，都會想努力完成做好。」明天先發也不會特別興奮，「就是一個機會，進職棒也是希望能在場上投球，不管定位在什麼位置，只要是機會，都會想把握住」。

對黃子鵬而言，中繼的恢復比較，每天都要調整，是一門學問，「先發有幾天可以調整，困難度在於打者會一直研究你，難在怎麼樣做變化，溢正學長很厲害」。

黃子鵬去年開始聘請訓練師，季中以身體角度、穩定控制為主，「角度對我來說很重要，我不像一般投手，角度才能延續續航力量」，今年健檢報告跟之前比起來有進步，他很謝謝訓練師的幫忙。