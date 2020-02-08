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中職／費爾本報到 統一獅三洋投到齊
統一獅隊第三名洋將費爾本（Ryan Feierabend）抵台報到，今起正式隨隊投入春訓訓練，本季三名洋投都與球隊會合，目前以調整、訓練為主，預計2月25、26日的自辦熱身賽才會登板亮相。
34歲的左投費爾本擅長球路是中職近年少見的蝴蝶球，具五年大聯盟資歷，2006到2008年效力水手隊、2014年遊騎兵隊，2015到2018年先後效力南韓職棒耐克森英雄、KT巫師隊，2019年再度投回大聯盟，加入藍鳥隊。
獅隊回鍋洋投羅里奇、新洋投洛奇（Donn Roach）都已報到，費爾本在6日抵台，昨天因球隊休兵，今天開始正式隨隊練習，獅隊2月14日將與富邦悍將隊進行自辦熱身賽，隨後兵分兩路前往日本、花蓮訓練，2月25日開始兩場自辦熱身賽，三位洋投有可能到時才會登板，調整備戰。
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