石垣島交流賽／猿隊主力陣容出擊 力求中止5連敗

「亞洲門戶交流賽」台灣時間今天中午12點開打，樂天桃猿隊由翁瑋均先發，打線以一軍陣容為主，林泓育、陳俊秀分排第4、5棒。

猿隊從2016年首次前往石垣島至去年為止，對戰羅德隊8場只有2勝6敗， 今天要力求中止5連敗。

猿隊僅在2016年第2戰以7：6獲勝，2017年首戰以10：4擊敗羅德，這場比賽王柏融擊出兩支全壘打，第2戰到去年兩場比賽打完，處於連敗狀態。

去年猿隊和羅德隊另在千葉進行交流賽，各以3：13、2：4吞敗。

今天比賽猿隊先發打線依序為陳晨威（中外野）、余德龍（左外野）、林立（三壘）、林泓育（指定打擊）、陳俊秀（一壘）、郭嚴文（二壘）、林承飛（游擊）、成晉（右外野）、廖健富（捕手）。

羅德先發投手為19歲的古谷拓郎先，去年在二軍出賽13場，戰績6勝4敗，防禦率5.04。