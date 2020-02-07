棒球／武漢肺炎疫情延燒 WBSC賽事都不受影響

武漢肺炎疫情肆虐全球，國內外許多體育賽事都因此受影響，尤其今年不少重要國際賽要登場，包括4月在台灣開打的6搶1賽事，世界棒壘球總會（WBSC）本周發聲明指出，會持續關注狀況，但目前沒有任何賽事因此更動。

武漢肺炎疫情延燒，全球確診病例已破3萬，各地人心惶惶，隨著棒球季即將登場，幾場重大棒球國際賽事也將在3月展開，包括7月下旬舉行的東京奧運，能否順利開打都引發關注。

率先開打的將是3月12至25日在美國美國亞利桑納展開的世界棒球經典賽資格賽，共有12隊參賽，但不包括台灣、大陸、日本等隊；奧運美洲區資格賽接著在3月22至26日舉行，冠軍隊將拿下奧運門票。

最讓人擔憂的則是4月1至5日在台灣進行的6搶1資格賽，目前已確定參賽的隊伍包括中華隊、大陸隊、澳洲隊、荷蘭隊，另兩席為美洲區資格賽第2、3名。而因台灣目前全面禁止陸客入境，大陸隊屆時能否要來台參賽還要觀察。

針對疫情對賽事的影響，WBSC本周也在官網上發出聲明，「WBSC正密切觀察武漢肺炎的狀況，並和我們的會員國大陸，以及許多WBSC賽事的主辦單位、參賽隊伍和行政人員保持密切聯繫。」

WBSC也在聲明中指出，會持續與相關單位聯繫，包括WBSC醫療委員會成員，並鎖定最新進度，「然而目前並沒有任何具體的計畫或決定，會改變任何賽事的進行。」