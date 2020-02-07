棒球／台壽保隊繼續經營？ 議會下周開會決議

台中市台灣人壽成棒隊已在今年1月1日起暫時停止運作，日前向中華棒球協會要求延期登錄，期限也將在11日截止，但球隊存廢還沒定案，台中市體育局副局長鄭隆為表示，下周議會會再開一次調查小組會議，將有較明朗決議。

台壽保隊去年底傳出解散消息，負責營運的台中市棒球基金會表示，因市府的1000萬元補助款遲未撥款，導致球隊營運困難，但市府表示，因市議會要求調查基金會財務狀況才凍結經費。

內部問題還未釐清，但台壽保全體隊職員已在1月初就被迫放無薪假。而依照中華棒協規定，國內甲組球隊需在每年1月31日前完成登錄，台中市政府則已向提出延期登錄7個工作天的要求獲准，11日將是最後期限。

對於目前運作進度，鄭隆為指出，市議會有成立調查小組，針對棒球基金會的成棒隊帳務進行調查，「下周議會將再開一次調查小組會議，屆時將有更明朗的決議。」

鄭隆為表示，依照市府立場，還是希望台中的甲組成棒隊繼續運作，有不斷督促基金會，考慮球員、教練團和隊職員的棒球生涯和訓練需要，趕快向棒協登錄，但沒有獲得正面回應，也已經發文給體育署和棒協，請求再寬限一點時間。