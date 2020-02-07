石垣島交流賽／「令和怪物」上場仍未知 讚台灣棒子黏

「亞洲門戶交流賽」明天在石垣島開打，羅德隊首戰派出19歲的古谷拓郎先發，羅德去年選秀第1指名的「令和怪物」佐佐木朗希，不確定是否會上場。

最快球速達163公里的佐佐木朗希，今年參與一軍春訓，今天在練習後參與活動，吸引大批日媒到場採訪，去年U18世青賽，他曾獲選日本隊國手，但對中華隊之戰僅在場邊熱身、沒有上場。

日職羅德隊去年選秀第一指名的「令和怪物」佐佐木朗希。記者婁靖平／攝影

佐佐木朗希雖沒和中華隊交手，但對台灣打者很有印象，「跟日本打者類型相似，棒子很黏，都會纏鬥到最後一刻」。

羅德在今年與猿隊交流賽，會多讓年輕球員出賽，日本媒體透露，會以5位年輕新秀為主，頗受矚目的高部瑛斗也在其中。