快訊

僑民感染率高 肇因於武漢醫療資源過載？

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石垣島交流賽／「令和怪物」上場仍未知 讚台灣棒子黏

聯合報 / 記者婁靖平／石垣島即時報導
日職羅德隊去年選秀第一指名的「令和怪物」佐佐木朗希。記者婁靖平／攝影

「亞洲門戶交流賽」明天在石垣島開打，羅德隊首戰派出19歲的古谷拓郎先發，羅德去年選秀第1指名的「令和怪物」佐佐木朗希，不確定是否會上場。

最快球速達163公里的佐佐木朗希，今年參與一軍春訓，今天在練習後參與活動，吸引大批日媒到場採訪，去年U18世青賽，他曾獲選日本隊國手，但對中華隊之戰僅在場邊熱身、沒有上場。

日職羅德隊去年選秀第一指名的「令和怪物」佐佐木朗希。記者婁靖平／攝影

佐佐木朗希雖沒和中華隊交手，但對台灣打者很有印象，「跟日本打者類型相似，棒子很黏，都會纏鬥到最後一刻」。

羅德在今年與猿隊交流賽，會多讓年輕球員出賽，日本媒體透露，會以5位年輕新秀為主，頗受矚目的高部瑛斗也在其中。

羅德 中華隊 選秀
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

中職／猿隊新秀張喜凱初亮相 明天對羅德隊中繼

中職／猿隊對羅德隊5連敗 曾豪駒期待搶勝

中職／羅德隊迎戰桃猿 陳冠宇不會出賽

日職／兩千人搶看「令和怪物」 石垣島掀「朗希熱」

相關新聞

石垣島交流賽／猿隊再戰羅德 翁瑋均先發復仇

樂天桃猿隊明天在石垣島和日職羅德隊進行交流賽，去年首戰被「KO」的翁瑋均，將再度先發，桃猿隊總教練曾豪駒說：「在哪裡跌倒...

石垣島交流賽／羅德迎戰桃猿 陳冠宇不會出賽

樂天桃猿石垣島兩場交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇不會上場，「但已經安排好之後要投的時間，自己會好好調整，這兩場比賽給新人投...

石垣島交流賽／猿隊對羅德5連敗 曾豪駒期待搶勝

桃猿隊從2016年首次前往石垣島進行交流賽到去年為止，對戰羅德隊8戰只拿兩勝（6敗）， 目前處於5連敗，總教練曾豪駒說：...

石垣島交流賽／「令和怪物」上場仍未知 讚台灣棒子黏

「亞洲門戶交流賽」明天在石垣島開打，羅德隊首戰派出19歲的古谷拓郎先發，羅德去年選秀第1指名的「令和怪物」佐佐木朗希，不...

石垣島交流賽／猿隊新秀張喜凱初亮相 首戰對羅德隊中繼

樂天桃猿、羅德隊交流賽明天起進行兩場，猿隊新秀張喜凱明天將中繼出賽，這是他職業生涯首場正式比賽，希望能把自己在這一個月的...

日職／巨人隊7日紅白戰 陽岱鋼首度出賽扛4棒

日職巨人隊將在明天於宮崎進行春訓第2場紅白戰，兩隊先發陣容今天公布，旅日球員陽岱鋼將擔任紅隊先發第4棒，以指定打擊身分出...

棒球／台壽保隊繼續經營？ 議會下周開會決議

台中市台灣人壽成棒隊已在今年1月1日起暫時停止運作，日前向中華棒球協會要求延期登錄，期限也將在11日截止，但球隊存廢還沒...

中職／官辦熱身賽228兩地開打 5隊各打8場

中職邁入第31年，今年除了樂天集團接手猿隊，還有新加入的味全龍隊從二軍出發，讓球季還未開打就充滿話題，中職今天也公布季前...

日職／小笠原道大點出問題 王柏融揮棒軌跡變小

日職火腿隊台灣好手王柏融昨天在春訓打擊練習中，從齋藤佑樹手中敲出兩轟，日本媒體報導，新任打擊教練小笠原道大調整有效，加入...

中職／搶先各隊 桃猿率先搞定「薪」事

樂天桃猿隊搞定最後三份合約，昨天宣布完成全隊談薪，進度是中職四隊第一，去年拿下新人王的陳晨威獲得加薪十萬元，今年月薪十七萬元，帶著好「薪」情飛往日本石垣島與日職羅德隊進行交流賽。

棒球／中華隊新LOGO 球迷票選決定

今年四月開打的六搶一奧運最終資格賽，中華隊將以全新ＬＯＧＯ及球衣出賽，中職昨天公布兩款由中職、中華棒球協會共同設計出的全新ＬＯＧＯ，透過票選讓球迷決定。

中職／恰恰赴日進修 日媒報導：台灣球界傳奇

「恰恰」彭政閔去年結束球員生涯十九年，新球季轉任中信兄弟隊行政職，昨天以副領隊身分展開海外進修之旅，第一站前往日職養樂多隊沖繩春訓基地，拜會曾在十年前對決的養樂多監督高津臣吾，受到日本媒體關注，形容他是「台灣球界傳奇」。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。