中職／猿隊新秀張喜凱初亮相 明天對羅德隊中繼
樂天桃猿、羅德隊交流賽明天起進行兩場，猿隊新秀張喜凱明天將中繼出賽，這是他職業生涯首場正式比賽，希望能把自己在這一個月的練習結果，在這一戰驗收。
張喜凱去年參加中華職棒季中選秀會，被Lamigo桃猿隊以第5指名選走，獲得180萬元簽約金，另有激勵獎金60萬元，一軍月薪為7萬元。
去年季後，張喜凱和翁瑋均前往日本參加樂天金鷲隊秋訓，加上之前曾多次到日本比賽，「大致對場地算熟悉，沒有什麼特別的不同」。
職棒生涯首戰在石垣島，張喜凱覺得很興奮，「但興奮之餘，還是要把自己該做的事情、優勢和本分做好」。
對於羅德打者，張喜凱沒有特別多注意，「雖然不熟悉，投球對策就是搶攻好球帶、不要太閃，遇到誰都是一樣要對決」。
秋訓至今，張喜凱覺得調整進度在自己預期內，「目前應該已經到80、90％，感覺還不錯」。
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