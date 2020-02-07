中職／猿隊對羅德隊5連敗 曾豪駒期待搶勝

桃猿隊從2016年首次前往石垣島進行交流賽到去年為止，對戰羅德隊8戰只拿兩勝（6敗）， 目前處於5連敗，總教練曾豪駒說：「無論是輸或贏，最重要的是，要把比賽內容做好。」

明天對羅德之戰，也是曾豪駒領軍後的首場正式熱身賽，「其實第1場熱身賽我們還是會在乎輸贏，但要把比賽內容做好，才會有獲勝機會，球員也要把比賽態度拿出來」。

曾豪駒表示，比賽一定會有輸贏，「前幾年上場比賽的都是年輕球員，面對這種等級的交流賽，身體會比較緊繃，這1年來就是提升心理層面，訓練的東西能呈現出來」。

去年首戰以0：22輸給羅德，曾豪駒說：「會出現這種懸殊比數，感覺是球員還沒準備好，心態沒到決戰的想法，也沒有辦法應付對手。」

今年再戰石垣島，又是換新老闆樂天集團後的首度出征，曾豪駒說：「這次很想贏球，會用最好的打線做調配。」

桃猿隊明天安排翁瑋均先發，「4局、80球，看哪個先到」，之後再讓江國謙、張喜凱上場，曾豪駒說：「會讓翁瑋均再先發，是希望他從哪裡跌倒、就從哪裡爬起來，看他表現能到什麼地方，再進行修正。」