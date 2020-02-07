中職／羅德隊迎戰桃猿 陳冠宇不會出賽

樂天桃猿石垣島兩場交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇不會上場，「但已經安排好之後要投的時間，自己會好好調整，這兩場比賽給新人投」。

今年是羅德創隊70周年，陳冠宇認為球隊有機會拿優勝，「今年補強完整，大家都很認真練習、投入，可能也是我在羅德6年來、最接近優勝的一次」。

今天練習完，陳冠宇和桃猿隊總教練曾豪駒閒聊，教頭也鼓勵他，「春訓好好練習，拚開幕戰洋將名額」。

要和其他外籍選手搶名額，陳冠宇說：「多少會擔心，前幾年簽進的洋投雖有大聯盟經驗，但無法適應日本風格，今年簽進的兩位新牛棚投手都有實績，而且適應得很好，要把自己準備好競爭，不會想要輸給他們。」

今年是重要的一季，「我已經30歲、旅日第10年了，不拚不行，我們今年一定會有晉級季後賽，有優勝的壓力，教練可能會看狀況用人，」陳冠宇說：「若比不上另外兩位洋將，會搶不到位置，已經做好心理準備。」

春訓至今，陳冠宇已3度進牛棚（包括今天） ，「感覺還不錯，把自己準備好，教練在看的時候，就是要讓他知道 ，我已經準備好了」。

今年準備狀態還不錯，陳冠宇覺得身體狀況比往年來得好，「雖然去年年底參加12強，導致訓練比較晚，但我覺得身體逐漸能適應目前的訓練方式，還算滿順利的」。

今年任務應該仍以長中繼為主，而陳冠宇還差3年半可以挑戰免除外國人身分，他說：「有點長，仍在努力，慢慢加油，走一步算一步。」