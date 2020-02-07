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日職／巨人隊7日紅白戰 陽岱鋼首度出賽扛4棒

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
巨人隊春訓第2場紅白戰，旅日球員陽岱鋼將擔任紅隊先發第4棒，以指定打擊身分出賽。 聯合報系資料照

日職巨人隊將在明天於宮崎進行春訓第2場紅白戰，兩隊先發陣容今天公布，旅日球員陽岱鋼將擔任紅隊先發第4棒，以指定打擊身分出賽，這也將是他在今年春訓的首度實戰。

巨人公布明天紅白戰的陣容安排，紅、白隊第4棒分別為33歲的陽岱鋼及23歲的岡本和真，兩人都扛指定打擊。陽岱鋼前一場紅白戰沒出賽，明天首度在春訓實戰出賽。

陽岱鋼去年有超過半數的出賽場次都是替補上場，今年春訓考驗更艱鉅，為了爭取出賽機會，還被總教練原辰德安排加練一壘，2月1日春訓第一天就在一壘練守備的畫面，讓台、日球迷和媒體都吃驚。

然而明天在春訓的首度出賽，陽岱鋼沒有被安排守備，而是以指定打擊身分出賽。兩隊投手則預計輪番上陣，白隊將由櫻井俊貴先發2局、田口麗斗中繼2局，池田駿、田原誠次、田中豐樹都會登板；紅隊將由今村信貴、宮國椋丞、藤岡貴裕各投2局、堀岡隼人後援1局。

陽岱鋼 巨人
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