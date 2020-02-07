中職／樂天桃猿隊再戰石垣島 翁瑋均先發復仇

樂天桃猿隊明天在石垣島和日職羅德隊進行交流賽，去年首戰被「KO」的翁瑋均，將再度先發，桃猿隊總教練曾豪駒說：「在哪裡跌倒、在哪裡爬起來。」

去年石垣島交流賽，猿隊首戰先發投手翁瑋均投1局、失7分，被平澤大河擊出兩分砲，今年首戰依然由他打頭陣。

翁瑋均是猿隊前年季中選秀第一輪指名，「去年這場比賽，是自己接觸到第1個高強度的比賽，回去發現自己從大學跳到職棒中間的落差很大」。

翁瑋均說：「經過一整季比賽，跟去年情況比起來，多了些磨練和臨場反應，心態調整也有成長，平常教練學長叮嚀的東西都有改進。」

成長從平常訓練開始，翁瑋均說：「和學長聊天、學習他們身上平常比賽中學到的經驗。」

季後翁瑋均參加訓練營，也去樂天隊秋訓，「學習把重量加到投球機制，融合在一起，身體狀況上比較輕鬆，控制性也較好」，他也針對球速力求進步，「慢慢強迫自己用力」。

明天比賽，教練團給翁瑋均4局或80球的任務，「之前有分組比賽，但球數還沒投到那麼多，明天先專注在每一顆球，把教練給的任務做完」。

這一戰希望討回面子，翁瑋均也期待從比賽中看到賽季訓練、一整季從比賽中學到的東西，他說：「會用輕鬆的心態去面對，但不會放鬆，專注、享受比賽。」