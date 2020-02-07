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中職／官辦熱身賽228兩地開打 5隊各打8場

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中職官辦熱身賽賽程。

中職邁入第31年，今年除了樂天集團接手猿隊，還有新加入的味全龍隊從二軍出發，讓球季還未開打就充滿話題，中職今天也公布季前官辦熱身賽賽程，在斗六及台南球場共安排20場賽事，5隊各打8場。

中職一軍4隊本月陸續展開春訓紅白賽及熱身賽行程，官辦熱身賽則將在2月28日展開，一路進行至3月10日，其中3月2日未安排賽程，賽事分在斗六及台南球場進行，除了3月9、10日外都是一日兩戰。

中職官辦熱身賽預售票將在2月12日中午11點起全面開賣，球迷可透過FamiTicket全網購票網或全家便利商店FamiPort購票，平日票價為150元、優惠票100元（預售票120元、預售優惠票80元）；假日票價200元、優惠票150元（假日預售票160元、預售優惠票120元）。

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