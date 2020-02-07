日職／小笠原道大點出問題 王柏融揮棒軌跡變小

日職火腿隊台灣好手王柏融昨天在春訓打擊練習中，從齋藤佑樹手中敲出兩轟，日本媒體報導，新任打擊教練小笠原道大調整有效，加入「GUTS」教室的王柏融，有望重拾當年在中職繳出4成打擊率的手感。

綽號「GUTS」的小笠原道大今年球季開始擔任火腿隊首席兼打擊教練，在1月中觀察王柏融打擊影片，比較在台灣連續兩個球季繳出4成打擊率時，以及到日本第一年遭遇低潮的時期，發現出揮棒軌跡變小的問題，春訓第一天就點出這個狀況。

結果王柏融在面對齋藤佑樹投出的第13及17球都敲出全壘打，展現出中職時期的強打能力，他表示，並未以全壘打做為目標，只想專注做好揮棒，把球打得強勁自然有結果。

去年為了面對日職投手的變化球，王柏融在準備揮棒前，將手腕提高的動作縮小，導致軌跡變短，小笠原道大建議王柏融「要找回原本好的揮棒」，王柏融也有注意到這個狀況，有信心在新球季發揮原有實力。

王柏融去年球季出賽88場，打擊率2成55，有78支安打、3發全壘打、35分打點，表現跟中職時期有落差，他表示：「會將去年的悔恨作為養分，今年要為球隊有所貢獻。」

小笠原道大也說，自己的建議還沒說完，代表王柏融還有成功空間，但強調王柏融就是因為在中職的好成績才會被火腿隊簽下，希望他繼續保持原有的打擊。