棒球／票選出的中華隊新LOGO 6搶1限定？

中華隊參與4月登場的6搶1奧運最終資格賽，將使用新LOGO及新球衣，但是否只是「6搶1限定」仍有待觀察，而其他中華棒球協會主導的國際賽，中華隊仍會使用原有的LOGO。

今年中華隊參與6搶1資格賽由中職主導，與中華棒協經過協商後，決議以球迷票選方式決定中華隊LOGO，今天揭曉的兩個選項都是全新設計，原本的中華隊LOGO並未被列入選項中。

中職會長吳志揚表示，兩個選項都已獲世界棒壘球總會審核通過，能在這次6搶1使用，屆時票選出的新LOGO，除了6搶1外，也希望未來由中職、棒協合作的一級國際賽事都依此定調。

然而中華棒協秘書長林宗成指出，這只是針對這次6搶1同意使用的LOGO，若打進東京奧運，甚至未來一級國際賽事是否繼續使用？之後再討論。

至於由棒協主導的其他非一級國際賽事，包括三級棒球（U12、U15、U18）、亞錦賽等，中華隊則仍會使用原本的國家隊LOGO，林宗成說：「一定沿用，不用討論。」