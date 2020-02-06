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棒球／6搶1奧運資格賽是否影響 棒協月中與總會討論

聯合報 / 記者葉姵妤／台北即時報導
6搶1奧運資格賽是否影響，棒協月中與總會討論。 報系資料照

武漢肺炎疫情延燒，衝擊不少體育賽事，4月1日在台開打的6搶1奧運棒球最終資格賽是否會因此受影響，也成關注焦點，中華棒球協會秘書長林宗成表示，2月中旬前會向世界棒壘球總會（WBSC）討論如何因應。

爭取東京奧運棒球賽最後一張門票，將有6隊齊聚台灣進行最終資格賽，賽事於4月1至5日在台中、斗六進行，目前已確定參賽與資格賽的隊伍包括中華隊、中國大陸隊、澳洲隊、荷蘭隊，另兩席為美洲區資格賽第2、3名。

然而因應武漢肺炎防疫，目前台灣已全面暫緩居住在大陸各省市的陸客入境，屆時恐怕也可能影響大陸隊來台參賽，林宗成指出，這禮拜還會再去了解荷蘭隊、澳洲隊來台是否受限，「一併了解之後，2月中旬前會再向WBSC討論如何去因應這狀況。」

林宗成提到，目前疫情，每天如何變化無法預測，因此針對6搶1賽事，短時間內只能先暫時決定，棒協也持續和WBSC聯繫。他也提到，更換國家、城市舉辦比賽，「目前不在考量內，不管是我們或是WBSC都不希望。」

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