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中職／生涯打擊率3成33 彭政閔還輸這3人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
彭政閔。 報系資料照

中信兄弟隊副領隊彭政閔今天拜訪日職養樂多隊沖繩春訓基地，養樂多監督高津臣吾向球員提到，彭政閔曾經拿過五次中職打擊王，而且連續16年打擊率達到3成；根據中職官方紀錄，生涯超過兩千個打數的球員，平均打擊率還有三人超過彭政閔。

中職史上只有彭政閔奪下五座打擊王，分別是2003、04、05、08、10年，最後一次獲獎也是高津臣吾效力興農牛隊時期，兩人對決三個打數，彭政閔揮出一支安打，對戰打擊率3成33。

中職另四名拿過兩次打擊王的打者分別是三商虎隊康雷（1994、95年）、統一獅隊潘武雄（2009、12年）、富邦悍將隊胡金龍（2014、15年）、Lamigo桃猿隊王柏融（2016、17年），其餘最多拿過一次。

彭政閔從2001年新人球季開始，連續16年打擊率超三成，去年結束19年球員生涯時，生涯合計6140個打數揮出2044支安打，包括192支全壘打，平均打擊率3成33。

中職列出超過兩千個打數的打擊率前十傑，胡金龍3成56排名第一，接下來九名依序是悍將隊林益全（3成45）、樂天桃猿隊林泓育（3成37）、彭政閔、兄弟隊陳冠任（3成31，已退役）、悍將隊張正偉（3成25）、潘武雄（3成23）、兄弟隊林智勝（3成15）、兄弟隊周思齊（3成13）、統一獅隊張泰山（3成07，已退役）。

若是計算生涯超過五千個打數的球員，彭政閔打擊率最高，林智勝居次，張泰山名列第三，周思齊目前累積4936個打數，本季可望成為史上第六位打數突砲五千大關（另兩人是高國慶、黃忠義）的球員。

彭政閔 中職 胡金龍
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