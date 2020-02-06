棒球／打國際賽將有3種LOGO 各層級不同調

針對今年6搶1奧運最終資格賽，中職與中華棒球協會共同設計出中華隊全新LOGO，公布兩款樣式交由球迷票選，但新LOGO暫定只適用於雙方合作的一級國際棒球賽事，未來我國棒球隊參與國際賽，恐怕將出現3種不同LOGO的情況。

中職取得今年奧運資格賽的中華隊「組訓賽」所有權利，並與中華棒協達成協議，設計全新LOGO讓球迷票選，包括原本國家隊所使用的LOGO以及中職聯隊參與國際交流賽使用的台灣犬樣式，都不在選項中。

中職會長吳志揚表示，若把原本的中華隊CT LOGO拿出來當選項，「對中職球迷和中職4隊的投入來說，公平的話也要把台灣犬LOGO拿出來票選，所以當時的協議，都不要用原來本位的東西，合作的狀況下，就用新LOGO。」

屆時票選出的新LOGO，將適用於中職主導參賽的一級國際賽事，至於其他包括U12、U15、U18等三級棒球國際賽，甚至亞錦賽等中華棒協負責的國際賽事，中華隊所使用的LOGO仍由中華棒協決定。

至於中職聯盟在2017年亞冠賽前設計出的台灣犬視覺，則將沿用於中職聯隊參與的國際交流賽，吳志揚強調，中職是商業組織，可以自己決定使用什麼LOGO，「我們不叫中華隊，叫中職聯隊。」