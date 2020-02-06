中職／高津盛讚彭政閔 自己10年前來台也很猛

中信兄弟隊副領隊彭政閔展開海外進修之旅，今天第一站前往日職養樂多隊沖繩春訓基地，拜會十年前在中職戰場對決的養樂多監督高津臣吾，受到日本媒關注，形容他是「台灣球界傳奇」。

彭政閔去年高掛球鞋，結束19年球員生涯，今年除了擔任兄弟副領隊，還兼任農場主管，接下來進修行程除了繼續向日職橫濱、西武隊請益，四月結束六搶一奧運資格賽中華隊教練任務後，還安排赴美考察計畫。

彭政閔將在養樂多隊停留三天，高津向全隊介紹這位中職退役名將時，除了提到他拿過五次中職打擊王，更連續16年打擊率達到3成。

彭政閔強調，很開心有機會考察養樂多春訓，將會好好觀察練球，學習如何指導球員。

高津球員生涯19年歷經美、日、台、韓職棒，2010年效力興農牛隊，以後援身分出賽40場，投出1勝2敗2中繼26救援、防禦率1.88，整季投了43局未被揮出全壘打，救援成功在全聯盟排名第二，只落後兄弟洋投庫倫（34救援）。

高津2010年對決彭政閔六個打席，三打數被揮出一支安打，三次保送紀錄包括一次觸身球。

值得一提的是，高津加盟牛隊時已滿41歲，2010年9月29日最後一次登板對決統一獅隊，以41歲308天的年紀出賽，目前仍是中職投手第八年長紀錄；味全龍隊退役洋投馬力龍是史上最老，1999年最後一戰44歲75天。