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6搶1／中華隊兩款全新LOGO 開放球迷票選

聯合報 / 記者葉姵妤／台北即時報導
中華隊新LOGO票選，選項A（球衣為示意圖）。圖／中職提供

今年4月登場的6搶1奧運最終資格賽，中華隊「組訓賽」由中職全包，並與中華棒協決議設計新LOGO，中職今天公佈兩款中華隊全新LOGO交由球迷票選，由全民共投決定中華隊新識別象徵。

過去中華隊從三級棒球到一級國際賽都使用「CT」字樣搭配棒球縫線的LOGO，但隨著中職取得今年資格賽中華隊主導權，也與棒協決議重新設計LOGO，推兩款樣式交由球迷決定，但舊款式及中職在2017年亞冠賽前自行設計的台灣犬LOGO，都不在選項中。

中職會長吳志揚表示，兩款全新LOGO中職與中華棒協共同設計、經體育署同意，也送交世界棒壘球總會WBSC審核通過，今天下午5點起開放球迷票選，截止時間為2月9日23點59分，透過Google表單平台，每個Google帳號限投一票。

吳志揚也強調，自6搶1起，未來國家一級國際賽事將使用票選出的新LOGO，至於其他非中職主導的國家隊是否沿用舊LOGO則由棒協自行決定，至於中職參與國際交流賽則還是使用台灣犬LOGO，各級賽事不同調。

2020東京奧運最終資格賽 中華隊新LOGO票選辦法說明

票選期間：2月6日（四）17:00至2月9日（日）23:59止。

票選網址：https://forms.gle/3uvJf7mZZ6DPJzJh6

票選方式：

透過Google表單平台進行網路票選。

參與票選必須登入Google帳號。

每個Google帳號僅限回覆1次。

中華隊新LOGO票選，選項B（球衣為示意圖）。圖／中職提供

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