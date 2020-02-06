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中職／自辦熱身賽進場免費 兄弟提醒球迷戴口罩
中信兄弟隊備戰新球季，將從2月13日起在屏東中國信託公益園區展開自辦熱身賽，首戰對決樂天桃猿隊，也是3月14日開幕戰交手組合，兄弟提醒球迷，因應武漢肺炎疫情將有特別規定，希望所有人共同遵守。
兄弟季前安排一、二軍進行13場自辦熱身賽，從2月13日到3月8日除了對戰中職四隊，另有南韓高麗大學、韓職KIWOOM英雄、樂天巨人、斗山熊隊，全部開放免費入場觀戰。
兄弟球團指出，為了共同防疫武漢肺炎，球迷出入球場、公共場所務必配戴口罩，勤洗手或使用酒精消毒，保護自己也保護球員；中國信託公益園區、各球場開放時間若有異動，以兄弟官網、官方粉絲團「兄弟Fans Club」為主，各場次轉播資訊也將另行公告。
另外，中職官辦熱身賽2月28日開打，球迷必須購票進場，聯盟將比照2003年SARS期間的做法，所有人在球場入口處先量體溫，超過攝氏38度無法入場。
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