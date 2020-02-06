中職／桃猿率先完成談薪 新人王陳晨威加薪10萬

趕在明天出發石垣島參加門戶交流戰前，樂天桃猿今天宣布完成全隊談薪，新人王陳晨威獲加薪10萬元，今年月薪為17萬元。

猿隊談薪速度在四隊裡跑第一，先前已陸續公布多位球員談薪結果，今天公布最後一波談薪結果，陳晨威去年站穩一軍，整季出賽87場，繳出3成打擊率、107支安打、22次盜壘，收下年度新人王肯定，月薪從7萬大躍進為17萬。

猿隊公布球員談薪結果，陳俊秀獲兩年複數約，今年月薪72萬、明年達到80萬；郭嚴文談妥三年合約，今年月薪60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。林立簽下三年複數約，今年月薪從14.5萬元升至29萬元，接下來兩年分別為35萬元以及40萬元。

新人王陳晨威獲加薪10萬元，今年月薪17萬元。余德龍加薪2萬元、月薪21萬元。林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元；廖健富新球季月薪調升1萬元至19.5萬元。劉時豪月薪17.5萬元，月薪減5000元。林智平減薪3萬元，月薪20萬元；詹智堯減薪2萬元，月薪20萬元。

投手方面，王溢正已去年再延長三年合約，今年月薪52萬，2021年至2022年分別是52萬元、55萬元。球團提供中繼王黃子鵬兩年約，2020年月加薪7萬元至25萬元，2021年月薪則來到30萬元。王躍霖執行第三年合約月薪40萬元。

翁瑋均月薪自6萬元加至11萬元，為投手群中加薪幅度最高。賴智垣月加薪1萬元，月薪8.5萬元。林逸翔和黃偉晟2020年月薪皆維持平盤9萬元與13.5萬元。洪聖欽的月薪調升3萬元來到月薪19萬元。張明翔月加薪2.5萬元，今年月薪8萬元、葉文淇月薪7.5萬元，加薪2萬元。

林柏佑今年月薪41萬元，減薪1萬元。陳禹勳、蘇俊羽、林樺慶與林國裕皆月減薪2萬元，新球季月薪分別為53萬元、8萬元、12萬元以及14萬元。