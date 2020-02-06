快訊

開第一槍！ 維珍澳洲航空永久終止香港航線

人口密集高風險 指揮中心：今起國際郵輪禁靠泊我國港口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿率先完成談薪 新人王陳晨威加薪10萬

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿今天宣布完成全隊談薪，新人王陳晨威獲加薪10萬元，今年月薪為17萬元。 聯合報系資料照

趕在明天出發石垣島參加門戶交流戰前，樂天桃猿今天宣布完成全隊談薪，新人王陳晨威獲加薪10萬元，今年月薪為17萬元。

猿隊談薪速度在四隊裡跑第一，先前已陸續公布多位球員談薪結果，今天公布最後一波談薪結果，陳晨威去年站穩一軍，整季出賽87場，繳出3成打擊率、107支安打、22次盜壘，收下年度新人王肯定，月薪從7萬大躍進為17萬。

猿隊公布球員談薪結果，陳俊秀獲兩年複數約，今年月薪72萬、明年達到80萬；郭嚴文談妥三年合約，今年月薪60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。林立簽下三年複數約，今年月薪從14.5萬元升至29萬元，接下來兩年分別為35萬元以及40萬元。

新人王陳晨威獲加薪10萬元，今年月薪17萬元。余德龍加薪2萬元、月薪21萬元。林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元；廖健富新球季月薪調升1萬元至19.5萬元。劉時豪月薪17.5萬元，月薪減5000元。林智平減薪3萬元，月薪20萬元；詹智堯減薪2萬元，月薪20萬元。　

投手方面，王溢正已去年再延長三年合約，今年月薪52萬，2021年至2022年分別是52萬元、55萬元。球團提供中繼王黃子鵬兩年約，2020年月加薪7萬元至25萬元，2021年月薪則來到30萬元。王躍霖執行第三年合約月薪40萬元。

翁瑋均月薪自6萬元加至11萬元，為投手群中加薪幅度最高。賴智垣月加薪1萬元，月薪8.5萬元。林逸翔和黃偉晟2020年月薪皆維持平盤9萬元與13.5萬元。洪聖欽的月薪調升3萬元來到月薪19萬元。張明翔月加薪2.5萬元，今年月薪8萬元、葉文淇月薪7.5萬元，加薪2萬元。

林柏佑今年月薪41萬元，減薪1萬元。陳禹勳、蘇俊羽、林樺慶與林國裕皆月減薪2萬元，新球季月薪分別為53萬元、8萬元、12萬元以及14萬元。

陳晨威 樂天 林柏佑
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

日企換腦袋 職場文化掀時代革命

口罩廠輪班趕工拚產量「月薪曝光」！ 網嘆：難怪缺口罩

中職／郭嚴文成「複」翁 月薪60萬猿隊第3高

中職／郭嚴文簽3年當「複」翁 陳禹勳遭減薪

相關新聞

中職／桃猿率先完成談薪 新人王陳晨威加薪10萬

趕在明天出發石垣島參加門戶交流戰前，樂天桃猿今天宣布完成全隊談薪，新人王陳晨威獲加薪10萬元，今年月薪為17萬元。

棒球／不禁了 高中木棒聯賽統統開放

高中棒球聯賽木棒組賽事十日在高雄市、嘉義市開打，受到武漢肺炎疫情影響，學生棒球運動聯盟原本宣布不開放觀眾進場，體育署長高俊雄昨天表示，所有球場都會公開，棒球是戶外比賽，只要做好防疫工作，就可放心進行。

中職／味全龍開訓 先燒10億 葉總盼打滿150場

闊別廿一年重返中職後，味全龍隊準備迎接新球季，昨天在斗六棒球場開訓，球隊今年從二軍打起，總教練葉君璋規畫整季要打一百五十場比賽，讓球員累積經驗，也盼龍隊再次重返榮耀。

中職／出賽1500場不容易 兄弟二老本季可望達標

中職新球季3月14日開打，中信兄弟隊最資深球員周思齊、林智勝都將邁向生涯第1500場出賽，兩人被新任總教練丘昌榮賦予中心...

中職／味全龍迎接首球季 葉總盼打150場比賽

味全龍隊重返中職，今年將從二軍打起，今天在斗六棒球場進行開訓典禮，首場熱身賽將在2月19日展開，依總教練葉君璋的規劃，希...

木棒聯賽／旅外潛力股 陳柏毓不心急先打好比賽

高中木棒聯賽是年度青棒重點賽事，也是許多目標職業的高中應屆畢業生重要表現舞台；北科附工投手陳柏毓被看好有旅外潛力，但他希...

木棒聯賽／平鎮喊連霸 吳秉恩目標球速150公里

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事將於10日開打，平鎮高中喊出拚連霸，吳秉恩去年高一關鍵後援替球隊守住勝利，這段期間...

中職／組隊路艱難 味全龍升一軍前先燒10億

味全龍隊闊別21年重返中職，復隊之路從零開始，除了投入5.8億加盟金，加上選手簽約金及球場OT案等，在明年加入一軍前，估...

中職／帶家人赴日有難度 蕭一傑轉教練回饋台灣

離開中職舞台1年，昔日富邦悍將隊投手蕭一傑今年轉戰味全龍隊擔任投手教練，希望把自己過往在台、日職打拚的經驗，指導給龍隊年...

木棒聯賽／羅暐捷、邱智呈代言 要後輩別小看自己

高中棒球聯賽木棒組賽事10日開打，統一獅隊19歲新人羅暐捷、邱智呈今天出席開賽記者會，擔任大會代言人，鼓勵這些即將出賽的...

木棒聯賽／不禁了！ 高俊雄：開放所有場地

高中棒球聯賽木棒組賽事10日開打，今年共有43隊參賽，將於高雄、嘉義八座球地進行比賽，體育署長高俊雄今天表示，所有場地都...

影／復出倒數計時 味全龍斗六球場正式開訓

中職第五隊味全龍今天在斗六棒球場舉行開訓典禮，球團公布口號「Origin」，期許球隊從二軍出發，有開始、如新的意思。

熱門新聞

NBA／四方交易成形 卡佩拉改當老鷹聯手楊恩

NBA／詹姆斯外線連發超越布萊恩 湖人痛宰馬刺

NBA／害哈登錯失大三元 小瑞佛斯懊惱不已

NBA／首度碰威廉森 希臘怪物：他有大好未來

NBA／詹姆斯3分鐘內飆5記三分 戴維斯場下樂歪

MLB／道奇組MVP外野 塞揚輪值怕季後賽軟手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。