親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

別急著衝去搶！光南將發50萬片口罩 消保官確認無防疫功能

運動筆記史上「最科技」路跑！Yahoo 321 RUN火熱報名中！全民運動抗肺炎，揪團瘋狂吃草莓。
健行筆記【台中。龍井】親子適宜健行步道。 竹坑南寮登山步道全球唯一 1條2分鐘走完的古道
NBA賽事懶人包 (2月5日)賽事精華- 馬刺 vs. 湖人 (2月5日)

中職／味全龍迎接首球季 葉總盼打150場比賽

2020-02-05 18:04聯合報 記者葉姵妤／斗六即時報導

首場熱身賽將在2月19日展開，依總教練葉君璋的規劃，希望整年能進行到150場的賽...
首場熱身賽將在2月19日展開，依總教練葉君璋的規劃，希望整年能進行到150場的賽事，讓選手累積經驗。 記者黃仲裕／攝影
分享

味全龍隊重返中職，今年將從二軍打起，今天在斗六棒球場進行開訓典禮，首場熱身賽將在2月19日展開，依總教練葉君璋的規劃，希望整年能進行到150場的賽事，讓選手累積經驗。

龍隊重新組隊加盟中職，自去年成軍起，經過自辦熱身賽和冬季聯盟磨練，準備迎接第一個正式球季，季前熱身賽就將和中職4隊交手，2月19日對戰中信兄弟，20日遇上富邦悍將，22日對樂天桃猿，26日則和統一獅隊碰頭，之後還有官辦熱身賽行程。

葉君璋表示，除了今年二軍80場賽事外，還會再多安排比賽，希望從2月19日開始，球隊整年能打到140至150場比賽，但也要視選手的身體狀況再調整。

龍隊去年季中選秀挑中32人、擴編選秀從4隊各挑1人，再網羅幾名釋出球員及自主培訓選手，目前球員人數已達近50人，今年還能透過季中選秀及擴編選秀補強，葉君璋表示，希望在2021年，本土球員人數能達58至60人。

味全龍隊開訓典禮。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊開訓典禮。記者黃仲裕／攝影
分享

目前既有陣容也可能隨時調整，葉君璋指出，今年有幾名自主培訓選手，若有能力，明年就有成為正式球員的機會，反之則會空出位置補強其他好手；目前還列在球員名單中的35歲老將吳宗峻，也隨時有機會轉教練。

葉君璋表示，目前球員人數沒太吃緊，而吳宗峻的個性適合、自己也有興趣當教練，在先前球隊體能營時，就有讓他嘗試擔任類似助理教練的角色，讓他觀察選手、參與教練工作。

味全龍隊開訓典禮。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊開訓典禮。記者黃仲裕／攝影
分享

葉君璋選秀中職

延伸閱讀

中職／帶家人赴日有難度 蕭一傑轉教練回饋台灣

中職／教練版「工具人」 張建銘以葉君璋為目標

中職／誰是味全龍鐵捕？ 主戰捕手3+1競爭激...

中職／帶菜鳥練功 葉君璋拚球隊重生

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

中職／組隊路艱難 味全龍升一軍前先燒10億

2020-02-05 16:42

中職／四位新教練都重視 捕手位置大競爭

2020-02-05 07:00

中職／出賽1500場不容易 兄弟二老本季可望達標

2020-02-05 18:32

中職／帶家人赴日有難度 蕭一傑轉教練回饋台灣

2020-02-05 15:55

木棒聯賽／羅暐捷、邱智呈代言 要後輩別小看自己

2020-02-05 15:52

木棒聯賽／不禁了！ 高俊雄：開放所有場地

2020-02-05 15:28

木棒聯賽／旅外潛力股 陳柏毓不心急先打好比賽

2020-02-05 18:00

木棒聯賽／平鎮喊連霸 吳秉恩目標球速150公里

2020-02-05 17:54

影／復出倒數計時 味全龍斗六球場正式開訓

2020-02-05 14:34

中職／沒和龍隊續約 川崎宗則今年不來打二軍

2020-02-05 14:29

中職／教練版「工具人」 張建銘以葉君璋為目標

2020-02-05 14:09

中職／缺席味全龍隊開訓 魏應充心繫球隊提3要求

2020-02-05 12:49

中職／味全龍開訓 喊Origin當口號

2020-02-05 11:48

中職／周刊爆蔣智賢夜唱吻辣妹 悍將將予以懲處

2020-02-05 10:10

6搶1／陸參賽意願不變 將排除封城疫區選手

2020-02-05 00:33

6搶1／旅外球員打中職熱身賽 中華隊就近觀察

2020-02-04 19:52

6搶1／大陸球員若遇到封城 將無法來台參賽

2020-02-04 17:28

6搶1／拚水手第5號先發 中華隊徵召陳偉殷無望

2020-02-04 16:28

中職／官辦熱身賽228開打 球迷進場先量體溫

2020-02-04 15:52

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

2020-02-04 11:58

日職／同臨新洋砲威脅 陽岱鋼、王柏融都有轉機

2020-02-04 07:00

6搶1／到底打不打 等世界棒壘總決定

2020-02-04 00:59

日職／換血立即見效 大物求職碰壁潮更難擋

2020-02-03 07:00

中職／敗投王又如何？ 網羅韓職洋投已成顯學

2020-02-03 07:00

日職／新人王魔咒超可怕 村上宗隆大挑戰

2020-01-30 07:00

日職／明星臉新教頭 高津跟大餅有相同難題待解

2020-01-27 07:00

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

2020-01-20 07:00

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯外線連發超越布萊恩 湖人痛宰馬刺

2020-02-05 13:25

NBA／四方交易成形 卡佩拉改當老鷹聯手楊恩

2020-02-05 15:16

NBA／伊古達拉神隱等交易 引莫蘭特向柯瑞喊話

2020-02-05 11:46

NBA／希臘怪物力壓狀元威廉森 裡子、面子雙贏

2020-02-05 11:07

中職／周刊爆蔣智賢夜唱吻辣妹 悍將將予以懲處

2020-02-05 10:10

NBA／三分球大賽改制 增設三分線後6英呎遠投

2020-02-05 12:33

NBA／全明星周末登場 各項挑戰賽名單出爐

2020-02-05 08:36

MLB／紅襪脫手成功 送貝茲與普萊斯到道奇

2020-02-05 10:52

NBA／害哈登錯失大三元 小瑞佛斯懊惱不已

2020-02-05 15:30

NBA／首度碰威廉森 希臘怪物：他有大好未來

2020-02-05 14:06

NBA／交易大限前兩天 尼克炒掉總裁

2020-02-05 09:02

NBA／馬刺中鋒大搞烏龍 波總冷回記者

2020-02-05 15:10

支持NBA標誌換成布萊恩 庫班：存在意義遠大於籃球

2020-02-05 16:22

NBA／交易傳言熱門主角 羅素：不是新消息

2020-02-05 10:06

費爾斯揭偷暗號醜聞 是吹哨英雄還是抓耙仔？

2020-02-05 07:00

布萊恩悲劇令人痛心 波總：他就像超級英雄

2020-02-05 16:04

MLB／道奇組MVP外野 塞揚輪值怕季後賽軟手

2020-02-05 13:46

中職／四位新教練都重視 捕手位置大競爭

2020-02-05 07:00

NBA／明星賽改目標得分制 席佛歸功保羅提議

2020-02-05 13:31

NBA／灌籃大賽不見衛冕冠軍 迪亞洛健康因素無緣

2020-02-05 14:45

NBA／火箭三巨頭缺兩角 哈登飆40分宰黃蜂

2020-02-05 11:49

NBA／一月最佳球員 字母哥、詹姆斯強勢獲選

2020-02-05 10:48

6搶1／旅外球員打中職熱身賽 中華隊就近觀察

2020-02-04 19:52

印羽聯賽／戴資穎百分百勝率領軍 衛冕軍4強有望

2020-02-05 12:49

HBL／8強閉門有變數？ 高俊雄：仍在密集協商

2020-02-05 15:51

MLB／完全比賽十周年 費城人退休哈勒戴背號

2020-02-05 09:04

MLB／誰沒投基特 名人堂沒公開

2020-02-05 08:27

NBA／遭德羅展肘擊濺血 喬治：看到尼加拉大瀑布

2020-02-04 17:56

中職／組隊路艱難 味全龍升一軍前先燒10億

2020-02-05 16:42

NBA／喬治鼻梁見血續戰 威廉斯：他太強悍

2020-02-05 00:24

MLB／春訓是關鍵 陳偉殷加入中華隊難度超高

2020-02-05 00:37

6搶1／陸參賽意願不變 將排除封城疫區選手

2020-02-05 00:33

NBA／波爾辛吉斯撐起獨行俠 沙波尼斯：非常難打

2020-02-05 00:25

中職／帶家人赴日有難度 蕭一傑轉教練回饋台灣

2020-02-05 15:55

網球／幼時戰亂排隊領物資 球王約克維奇拚勝動力

2020-02-04 21:47

中職／味全龍開訓 喊Origin當口號

2020-02-05 11:48

尼克開除總裁米爾斯 傳杜蘭特經紀人為接班候選

2020-02-05 18:05

中職／教練版「工具人」 張建銘以葉君璋為目標

2020-02-05 14:09

NBA／肺炎疫情擴散 聯盟強烈建議各隊別去中國

2020-02-05 12:45

NBA／一月東西區最佳新秀 莫蘭特、納恩繼續蟬聯

2020-02-05 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top