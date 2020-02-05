中職／味全龍迎接首球季 葉總盼打150場比賽

首場熱身賽將在2月19日展開，依總教練葉君璋的規劃，希望整年能進行到150場的賽事，讓選手累積經驗。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

味全龍隊重返中職，今年將從二軍打起，今天在斗六棒球場進行開訓典禮，首場熱身賽將在2月19日展開，依總教練葉君璋的規劃，希望整年能進行到150場的賽事，讓選手累積經驗。

龍隊重新組隊加盟中職，自去年成軍起，經過自辦熱身賽和冬季聯盟磨練，準備迎接第一個正式球季，季前熱身賽就將和中職4隊交手，2月19日對戰中信兄弟，20日遇上富邦悍將，22日對樂天桃猿，26日則和統一獅隊碰頭，之後還有官辦熱身賽行程。

葉君璋表示，除了今年二軍80場賽事外，還會再多安排比賽，希望從2月19日開始，球隊整年能打到140至150場比賽，但也要視選手的身體狀況再調整。

龍隊去年季中選秀挑中32人、擴編選秀從4隊各挑1人，再網羅幾名釋出球員及自主培訓選手，目前球員人數已達近50人，今年還能透過季中選秀及擴編選秀補強，葉君璋表示，希望在2021年，本土球員人數能達58至60人。

味全龍隊開訓典禮。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

目前既有陣容也可能隨時調整，葉君璋指出，今年有幾名自主培訓選手，若有能力，明年就有成為正式球員的機會，反之則會空出位置補強其他好手；目前還列在球員名單中的35歲老將吳宗峻，也隨時有機會轉教練。

葉君璋表示，目前球員人數沒太吃緊，而吳宗峻的個性適合、自己也有興趣當教練，在先前球隊體能營時，就有讓他嘗試擔任類似助理教練的角色，讓他觀察選手、參與教練工作。