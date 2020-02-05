中職／組隊路艱難 味全龍升一軍前先燒10億

味全龍今天在斗六棒球場舉行開訓活動，創辦人魏應充雖無法到場，仍期盼球隊合心建立有為有守的龍隊家風。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

味全龍隊闊別21年重返中職，復隊之路從零開始，除了投入5.8億加盟金，加上選手簽約金及球場OT案等，在明年加入一軍前，估算就要燒掉10億元，領隊吳德威直言：「我們走的這條路比較艱難。」

中職在2017年公佈新球團加盟辦法後，總算在去年盼到第5隊，而根據加盟辦法，味全龍隊要繳交新台幣5.8億元，包括加盟金1.2億元、5年經營保證金3.6億元及地方棒球振興基金1億元，且第一年先打二軍，隔年才能在一軍出賽。

除了5.8億的加盟門檻，龍隊從零開始打造球隊，處處都要砸錢，吳德威指出，去年擴編選秀花了1千萬，今年還要再花3千萬，這兩年要簽下60名球員的簽約金也要7、8千萬，加上認養球場的OT案，加起來一年要花掉10億元，且今年打二軍沒有收入。

儘管如此，味全龍隊今年打二軍，除了球員外，球團行銷、活動也都同步做準備，吳德威表示，目前正在跟聯盟協調，希望二軍賽事能在周末把龍隊比賽安排在同一個球場，讓球團試辦主題日、啦啦隊活動並進行商品販售。

吳德威說：「對別人來說，這是二軍賽事，對我們來說是一軍。」希望藉由周末賽事進行商業活動，「對票房的期待還好，對球團來說，要練習怎麼辦活動、啦啦隊和行銷，也希望把活動辦好，讓球迷多多進場。」

至於龍隊已和新竹市政府簽約，取得自2022年起的10年經營權，球場預計2021年底完工，但吳德威指出，目前還在跟市府協調真正的完工日期，仍有風險，也為了明年主場安排，今年仍會積極爭取天母和澄清湖球場。