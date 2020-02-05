中職／帶家人赴日有難度 蕭一傑轉教練回饋台灣

味全龍隊投手教練蕭一傑。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

離開中職舞台1年，昔日富邦悍將隊投手蕭一傑今年轉戰味全龍隊擔任投手教練，希望把自己過往在台、日職打拚的經驗，指導給龍隊年輕選手、回饋台灣棒球。

蕭一傑在2008年獲日職阪神隊以第一指名選進，在日職打了5年，2014年加盟中職義大犀牛隊（悍將隊前身），直到2018年季後被悍將隊釋出，但他馬上找到新工作，去年成為王柏融旅日發展第一年的翻譯。

但蕭一傑只當了一年的翻譯就向火腿隊請辭，今年回到中職舞台，以投手教練身份加入味全龍隊，他指出，「因為小孩出生，想就近照顧，也有想過去年的工作要不要繼續，把家人帶去（日本），但想一想又覺得有點難度。」

踏上執教之路，蕭一傑說：「自己過去也有在日本打過球，想把自己選手生涯裡看到的、學到的、感受到的傳達給年輕選手，也把自己的經驗分享給他們，個人職業生涯在二軍比較多，自己是怎麼過來的、怎麼調整心態，以及技術方面怎麼傳達給年輕選手，這很重要。」

味全龍隊去年重生後從零開始組隊，隊上以年輕球員為主，蕭一傑也提到，從這些年輕選手身上能感受到，他們很想學習，想吸收新知，希望把自己的經驗傳承給他們。

在蕭一傑加入後，與另一名投手教練郭勝安一同指導投手，隊上還有客座投手教練張立帆，蕭一傑提到，與郭教練從國中就認識，也在中職同隊過，彼此對棒球的想法不會有落差，「在工作上協助他和葉總（葉君璋），大家的方向都是對的。」