青棒聯賽／木棒組不禁了 高俊雄：開放所有場地

高中棒球聯賽木棒組10日開打，共有43隊參賽。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

高中棒球聯賽木棒組賽事10日開打，今年共有43隊參賽，將於高雄、嘉義八座球地進行比賽，體育署長高俊雄今天表示，所有場地都會開放球迷進場觀戰。

武漢肺炎疫情持續，學生棒球運動聯盟前天宣布，比賽照常舉行，但不開放觀眾進場，高俊雄強調全部球場都會公開，棒球是戶外比賽，只要做好防疫工作，就可放心進行。

這八座比賽場地分別是岡山A、岡山B、陽明、普門、立德、三民高中、頂庄、嘉義市立棒球場，除了立德、嘉市以外，其餘六座都是簡易球場。

高中棒球聯賽木棒組賽制按照往例，分成四階段進行，將在3月2日產生冠軍，平鎮高中挑戰二連霸、近四年第三座冠軍。