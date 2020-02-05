影／復出倒數計時 味全龍斗六球場正式開訓

中職第五隊味全龍今天在斗六棒球場舉行開訓典禮，球團公布口號「Origin」，期許球隊從二軍出發，有開始、如新的意思。

創辦人魏應充因越南混油案遭判刑5年9月定讞，今年一月入監，因而無法到場，但他也透過球團向球隊轉達三個要求，要重視運動傷害的防護、要有紀律自我要求以及進行紮實的訓練超越標竿。他期許球員除了訓練身心靈，也要和心、和氣與互愛。

總教練葉君璋表示，去年是從無到有組建球隊，今年的目標則是讓這支新球隊變成有競爭力的球隊，會比去年籌組過程還要艱辛。