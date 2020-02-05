中職／四位新教練都重視 捕手位置大競爭

中華職棒在新的一年將展現不同風貌，除了二軍有嶄新面貌的味全龍參賽外，原先的四隊則是全數換了新的總教練。雖然僅有富邦悍將是由外聘洪一中執掌兵符，其他的三隊都是由內部調整，不過各隊調度及人員安排有別以往，已經有不同的規劃。其中又以捕手競爭最為激烈，畢竟場上指揮官是教練團最重要的助手。

以目前中職比賽現況，球隊必須準備2~3位以上一軍捕手，因此除了只能打二軍的味全龍隊外，其他四隊都至少有6名以上捕手。而且四隊在這三年的選秀中，都有在選秀會前兩輪選入捕手，包含兩位狀元廖健富、戴培峰，榜眼陳重羽，以及次輪的高宇杰、羅暐捷。不僅如此，這三年中5隊共挑選了16位捕手，超過現有一半的數量。

富邦悍將

在鄭達鴻離隊後，義大及富邦就由林宥穎、方克偉組成主要的捕手輪值，去年則是加入狀元郎戴培峰。毫無意外這會是新球季的一軍陣容，只是隨著林宥穎及方克偉的打擊越來越不穩定，戴培峰是否能延續冬盟的好手感成為關鍵。他春訓期間接受總教練洪一中及捕手教練古久保健二的天天特訓，可說是最重點球員，他的成長絕對會關係到開季先發名單。

戴培峰是洪一中總教練天天特訓的重點球員，新的球季能否複製冬盟的好成績，關係到他是否能爭取到先發位置。 聯合報系資料照片 分享 facebook

洪總與前教練最大的不同，是勇於給更多球員機會。曾是大學最佳捕手的姚冠瑋是一位攻擊型捕手，若前述三人打擊未有起色，應有機會異軍突起。在其他捕手中，張冠廷、曾慈恩都轉往外野發展，林志洋及蕭憶銘都還沒有穩定的表現，尚不足以威脅一軍地位。2018年之前的第三捕手蔡友達，則是已於去年底離開球隊。

中信兄弟

黃衫軍幾乎每年都在調整捕手陣容，去年由黃鈞聲、林明杰、高宇杰擔當大任。在下半季才正式在一軍亮相的高宇杰，意外在年底入選世界12強棒球賽，更在對戰韓國隊打下致勝分一戰成名，還被評為「膽大心細，解讀比賽能力佳」，今年應該會直接成為先發首選。

高宇杰一戰成名，今年要跟三位前輩一起競爭，雖然有國手身份加持，但還是要維持成績才行。 聯合報系資料照片 分享 facebook

換了總教練之後，中信兄弟捕手選擇有了明顯變化，雖曾旅外卻得不到外籍教練關注的陳家駒，總算再度被提起。丘昌榮總教練應該會讓林明杰及黃鈞聲共同爭取一軍的名額。至於吳明鴻，原本在2018年曾被寄予厚望，只能繼續等待機會。新人張聖豪今年應不會有一軍機會。

樂天桃猿

在黃浩然離隊後，桃猿隊就由林泓育、廖健富、劉時豪為主要捕手戰力，是打擊最兇猛的捕手陣容，更讓其他球員難以撼動，唯一缺點就是守備能力屢屢受到質疑。至於二軍的許禹壕及嚴宏鈞，雖然沒太多機會登上一軍，但都已培養多時，必要時仍是可用之兵，整體的捕手陣容重質不重量。

洪總離隊後，張閔勛有了較好的機會，藉由捕手教練的調整，新球季有機會在一軍蹲捕。 聯合報系資料照片 分享 facebook

結束長期的洪總時代後，新的總教練曾豪駒對於捕手同樣有不同的想法。江忠垣被味全龍挑走後，為了避免戰力不足，他讓曾經備受期待的張閔勛再度回到捕手本業。教練團認為張閔勛夠聰明能引導投手，將從二軍開始實戰，今年季中就有機會拉上一軍。

統一7-ELEVEn獅

在鐵捕高志綱逐漸退出戰場後，統一獅這幾年積極尋找接班人，包含培養多年的林祐樂及郭峻偉。另外不同教練就有不同安排的陳重羽，兼具捕手及外野手的能力，今年球隊傷兵陸續歸隊後，陳重羽應不用再去外野，可以主攻捕手位置，他有速度及打擊能力，若無意外他會佔據最多的登板機會。

陳重羽(左)配球表現不差，但之前為了教練團的調度而改守外野，被視為最可惜的安排，還好餅總上任後還他捕手生涯。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外林祐樂、郭峻偉及薛种帷則是會三搶二，他們都具有經驗，可惜攻守無法兼具，因此應會是輪替球員。去年為了讓陳重羽去外野，於選秀會中第二及第四輪挑入羅暐捷及柯育民，羅暐捷已被視為即戰力，若引導能力表現不俗，或許有機會脫穎而出率先登上一軍。曾是打擊型捕手的李丞齡，受限於發展，今年將往外野發展。

一直以來捕手都堪稱場上最辛苦的守備位置，因此常常是打擊犧牲者，以配球及阻殺能力為主要考量因素。需要除了擔任場上指揮官注意狀況外，還要蹲著比賽，一場比賽要有一百多次傳球，不小心更可能被衝撞受傷，因此都需要更多的捕手輪值及隨時替補。

2020年球季各隊教練洗牌後，新的教練團都很重視捕手，也讓捕手之爭進入戰國時代。隨著越來越多打擊型捕手加入，讓球隊開始有不同想法，打擊能力變成考量點之一，再藉由增加捕手教練一職，來協助他們改善及加強守備能力。可以預見未來誰能攻守皆佳，才有機會暫居上風。或許有些球員以往成績讓他們取得領先地位，但最後誰能夠脫穎而出，都還可能有變數，捕手飯碗真是今年各隊最競爭的位置！