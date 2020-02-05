親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

運動筆記天時地利人人人河－2020台北渣打馬拉松厚底跑鞋的禁用風雲，究竟還能不能繼續穿呢?
健行筆記【台中和平區】谷關七雄~波津加山【日本】冬季槍穗連走-行程篇
NBA賽事懶人包 (2月4日)官網直擊- Kobe Bryant離世後湖人首場主場比賽

中職／四位新教練都重視 捕手位置大競爭

2020-02-05 07:00Tzuyi

中華職棒在新的一年將展現不同風貌，除了二軍有嶄新面貌的味全龍參賽外，原先的四隊則是全數換了新的總教練。雖然僅有富邦悍將是由外聘洪一中執掌兵符，其他的三隊都是由內部調整，不過各隊調度及人員安排有別以往，已經有不同的規劃。其中又以捕手競爭最為激烈，畢竟場上指揮官是教練團最重要的助手。

以目前中職比賽現況，球隊必須準備2~3位以上一軍捕手，因此除了只能打二軍的味全龍隊外，其他四隊都至少有6名以上捕手。而且四隊在這三年的選秀中，都有在選秀會前兩輪選入捕手，包含兩位狀元廖健富、戴培峰，榜眼陳重羽，以及次輪的高宇杰、羅暐捷。不僅如此，這三年中5隊共挑選了16位捕手，超過現有一半的數量。

富邦悍將

在鄭達鴻離隊後，義大及富邦就由林宥穎、方克偉組成主要的捕手輪值，去年則是加入狀元郎戴培峰。毫無意外這會是新球季的一軍陣容，只是隨著林宥穎及方克偉的打擊越來越不穩定，戴培峰是否能延續冬盟的好手感成為關鍵。他春訓期間接受總教練洪一中及捕手教練古久保健二的天天特訓，可說是最重點球員，他的成長絕對會關係到開季先發名單。

戴培峰是洪一中總教練天天特訓的重點球員，新的球季能否複製冬盟的好成績，關係到他是...
戴培峰是洪一中總教練天天特訓的重點球員，新的球季能否複製冬盟的好成績，關係到他是否能爭取到先發位置。 聯合報系資料照片
分享

洪總與前教練最大的不同，是勇於給更多球員機會。曾是大學最佳捕手的姚冠瑋是一位攻擊型捕手，若前述三人打擊未有起色，應有機會異軍突起。在其他捕手中，張冠廷、曾慈恩都轉往外野發展，林志洋及蕭憶銘都還沒有穩定的表現，尚不足以威脅一軍地位。2018年之前的第三捕手蔡友達，則是已於去年底離開球隊。

中信兄弟

黃衫軍幾乎每年都在調整捕手陣容，去年由黃鈞聲、林明杰、高宇杰擔當大任。在下半季才正式在一軍亮相的高宇杰，意外在年底入選世界12強棒球賽，更在對戰韓國隊打下致勝分一戰成名，還被評為「膽大心細，解讀比賽能力佳」，今年應該會直接成為先發首選。

高宇杰一戰成名，今年要跟三位前輩一起競爭，雖然有國手身份加持，但還是要維持成績才...
高宇杰一戰成名，今年要跟三位前輩一起競爭，雖然有國手身份加持，但還是要維持成績才行。 聯合報系資料照片
分享

換了總教練之後，中信兄弟捕手選擇有了明顯變化，雖曾旅外卻得不到外籍教練關注的陳家駒，總算再度被提起。丘昌榮總教練應該會讓林明杰及黃鈞聲共同爭取一軍的名額。至於吳明鴻，原本在2018年曾被寄予厚望，只能繼續等待機會。新人張聖豪今年應不會有一軍機會。

樂天桃猿

在黃浩然離隊後，桃猿隊就由林泓育、廖健富、劉時豪為主要捕手戰力，是打擊最兇猛的捕手陣容，更讓其他球員難以撼動，唯一缺點就是守備能力屢屢受到質疑。至於二軍的許禹壕及嚴宏鈞，雖然沒太多機會登上一軍，但都已培養多時，必要時仍是可用之兵，整體的捕手陣容重質不重量。

洪總離隊後，張閔勛有了較好的機會，藉由捕手教練的調整，新球季有機會在一軍蹲捕。 ...
洪總離隊後，張閔勛有了較好的機會，藉由捕手教練的調整，新球季有機會在一軍蹲捕。 聯合報系資料照片
分享

結束長期的洪總時代後，新的總教練曾豪駒對於捕手同樣有不同的想法。江忠垣被味全龍挑走後，為了避免戰力不足，他讓曾經備受期待的張閔勛再度回到捕手本業。教練團認為張閔勛夠聰明能引導投手，將從二軍開始實戰，今年季中就有機會拉上一軍。

統一7-ELEVEn獅

在鐵捕高志綱逐漸退出戰場後，統一獅這幾年積極尋找接班人，包含培養多年的林祐樂及郭峻偉。另外不同教練就有不同安排的陳重羽，兼具捕手及外野手的能力，今年球隊傷兵陸續歸隊後，陳重羽應不用再去外野，可以主攻捕手位置，他有速度及打擊能力，若無意外他會佔據最多的登板機會。

陳重羽(左)配球表現不差，但之前為了教練團的調度而改守外野，被視為最可惜的安排，...
陳重羽(左)配球表現不差，但之前為了教練團的調度而改守外野，被視為最可惜的安排，還好餅總上任後還他捕手生涯。 聯合報系資料照片
分享

另外林祐樂、郭峻偉及薛种帷則是會三搶二，他們都具有經驗，可惜攻守無法兼具，因此應會是輪替球員。去年為了讓陳重羽去外野，於選秀會中第二及第四輪挑入羅暐捷及柯育民，羅暐捷已被視為即戰力，若引導能力表現不俗，或許有機會脫穎而出率先登上一軍。曾是打擊型捕手的李丞齡，受限於發展，今年將往外野發展。

一直以來捕手都堪稱場上最辛苦的守備位置，因此常常是打擊犧牲者，以配球及阻殺能力為主要考量因素。需要除了擔任場上指揮官注意狀況外，還要蹲著比賽，一場比賽要有一百多次傳球，不小心更可能被衝撞受傷，因此都需要更多的捕手輪值及隨時替補。

2020年球季各隊教練洗牌後，新的教練團都很重視捕手，也讓捕手之爭進入戰國時代。隨著越來越多打擊型捕手加入，讓球隊開始有不同想法，打擊能力變成考量點之一，再藉由增加捕手教練一職，來協助他們改善及加強守備能力。可以預見未來誰能攻守皆佳，才有機會暫居上風。或許有些球員以往成績讓他們取得領先地位，但最後誰能夠脫穎而出，都還可能有變數，捕手飯碗真是今年各隊最競爭的位置！

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

6搶1／陸參賽意願不變 將排除封城疫區選手

2020-02-05 00:33

中職／官辦熱身賽228開打 球迷進場先量體溫

2020-02-04 15:52

6搶1／旅外球員打中職熱身賽 中華隊教練團就近觀察

2020-02-04 19:52

6搶1／大陸球員若遇到封城 將無法來台參賽

2020-02-04 17:28

6搶1／拚水手第5號先發 中華隊徵召陳偉殷無望

2020-02-04 16:28

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

2020-02-04 11:58

日職／同臨新洋砲威脅 陽岱鋼、王柏融都有轉機

2020-02-04 07:00

6搶1／到底打不打 等世界棒壘總決定

2020-02-04 00:59

春季聯賽／增菘瑋有望重回投手丘 最快3月亮相

2020-02-03 20:31

棒球／高中聯賽木棒組照打 但不開放觀眾進場

2020-02-03 17:26

中職／新球季開打倒數40天 因應武漢肺炎待觀察

2020-02-03 16:33

日職／換血立即見效 大物求職碰壁潮更難擋

2020-02-03 07:00

中職／敗投王又如何？ 網羅韓職洋投已成顯學

2020-02-03 07:00

日職／新人王魔咒超可怕 村上宗隆大挑戰

2020-01-30 07:00

日職／明星臉新教頭 高津跟大餅有相同難題待解

2020-01-27 07:00

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

2020-01-20 07:00

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05
看更多

熱門文章

NBA／若不是屬意隊伍 伊古達拉準備整季休戰

2020-02-04 12:40

NBA／灌籃大賽新參賽者出爐 康納頓成罕見白人

2020-02-04 10:39

NBA／挑戰歷史第一人 傳拉文出征三分球大賽

2020-02-04 11:20

NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

2020-02-04 09:57

NBA／沒唐西奇打更好？ KP：這是我的課題

2020-02-04 15:10

NBA／網友下戰帖 達德利諷：我對比你就像詹皇

2020-02-04 16:10

NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

2020-02-04 09:21

NBA／明星賽遺珠 唐斯：名單並非最好24人

2020-02-04 11:20

NBA／肯定哈登迄今成就 喬丹、艾佛森出聲相挺

2020-02-04 13:56

NBA／無緣前進明星賽 喬治：缺賽多不該入選

2020-02-04 17:50

MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

2020-02-04 08:47

MLB／水手第五號先發 ESPN直接點名陳偉殷

2020-02-04 18:00

HBL／疫情影響傳8強閉門開打 體育署周四說明

2020-02-04 17:05

NBA／碰前東家殺紅眼 巴特勒38分賞76人3連敗

2020-02-04 11:47

NBA／滿意重返聯盟現況 安東尼盼留拓荒者退休

2020-02-04 13:15

NBA／雙星聯手退馬刺 快艇創前50戰最佳

2020-02-04 15:17

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

2020-02-04 10:49

6搶1／拚水手第5號先發 中華隊徵召陳偉殷無望

2020-02-04 16:28

布萊恩驟逝交由時間療癒 詹皇：每場都會很感傷

2020-02-04 16:37

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

2020-02-04 11:58

MLB／官網評比30隊開幕戰王牌 洋基柯爾奪第一

2020-02-04 09:45

失竊高中球衣物歸原主 現身母校致敬布萊恩典禮

2020-02-04 16:39

CBA／比賽因武漢肺炎延賽 洋將返美打球或成選項

2020-02-04 13:30

NBA／挺過雷納德出走 暴龍劍指隊史新高12連勝

2020-02-04 18:50

天使之城的愛 球迷千顆籃球悼念Kobe

2020-02-04 08:27

MLB／後國王時代 水手提前續新王牌岡薩雷斯

2020-02-04 08:53

NBA／遭德羅展肘擊濺血 喬治：看到尼加拉大瀑布

2020-02-04 17:56

NBA／14次助攻新高 佛爾茲：努力打出最佳表現

2020-02-04 12:08

MLB／大都會新教頭 有自信修好終結者迪亞茲

2020-02-04 13:23

厚底跑鞋的禁用風雲 究竟還能不能繼續穿呢？

2020-02-04 09:45

MLB／大谷翔平拚二刀流開季 天使隊請願中

2020-02-04 11:18

賽事心得／渣打馬拉松 天時地利人人人河

2020-02-04 09:54

NBA／灰熊主帥榮獲單月最佳 莫蘭特：實至名歸

2020-02-04 18:43

中職／官辦熱身賽228開打 球迷進場先量體溫

2020-02-04 15:52

NBA／泰托姆連6場破20分 綠衫軍勇奪4連勝

2020-02-04 12:20

NBA／上週東西區最佳球員 里拉德、布朗攜手獲選

2020-02-04 11:30

MLB／筒香嘉智菜鳥年 光芒官網估至少20轟

2020-02-04 10:41

桌球／世界排名 林昀儒排第6持平

2020-02-04 19:14

NBA／裴頓生涯第17次大三元 尼克延長賽勝騎士

2020-02-04 11:57

網球／小威產後大賽1冠難求 教練：該改變打法

2020-02-04 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top