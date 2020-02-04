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日職／同臨新洋砲威脅 陽岱鋼、王柏融都有轉機

2020-02-04 07:00福耳

今年在日職打拼的台灣球員共有8人，其中有5人春訓從一軍出發，分別是巨人的陽岱鋼、火腿的王柏融、樂天的宋家豪、羅德的陳冠宇及歐力士的張奕，5人雖在一軍組，但各有面臨的危機，不過當然也有轉機，這篇先來看看兩位野手陽岱鋼及王柏融各自遇到什麼挑戰吧。

去年是陽岱鋼轉戰巨人的第3個球季，簽下5年大約的他，原本期待要在新球隊打出一番成績，孰料3年來的打席數卻是逐年遞減，從剛開始的381個到上季只剩下231個打席，雖然打擊率有2成74，但其他各項數據如安打、全壘打、打點幾乎都是10年來最差，除了缺乏監督的信任度之外，季前丸佳浩的加入、季中洋砲葛雷諾(Alex Guerrero)的復甦，也都是影響他去年站上打擊區次數的因素，季後葛雷諾未被續約，原本以為今年會是陽岱鋼奪回外野先發的最佳時機，沒想到巨人在11月底又簽下來頭更大的帕拉(Gerardo Parra)。

帕拉在大聯盟征戰已有11個球季之久，11年下來共出賽了超過1400場，在5千多個打席中，打出1312支安打、88轟、522分打點，打擊率也有2成76，火力雖然不強，但算是一個有實績的安打型球員，也曾拿下兩次金手套獎，他在去年季中轉隊至國民，不但引起鯊魚寶寶旋風，也拿下了個人首枚世界大賽冠軍戒指，季後意外地轉戰日職與巨人簽下2年合約。

美國職棒老將帕拉去年季中從巨人轉隊到國民，意外拿到世界大賽冠軍，今年他竟然跑來加...
美國職棒老將帕拉去年季中從巨人轉隊到國民，意外拿到世界大賽冠軍，今年他竟然跑來加入日職的巨人。 歐新社資料照片
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帕拉加盟之後，代表著如果他能夠適應日職，攻守兩端的表現都符合預期，那未來兩年的外野大致上就會是由丸、帕拉以及原辰德的愛將龜井善行這3人佔住先發位置，陽岱鋼還是只有第4號外野的份，這是他目前的困境；但在春訓的第一天，陽岱鋼就被發現到去練習一壘守備，之後幾天也同樣在一壘的位置上與其他內野手搭配守備練習，在去年季後阿部慎之助引退，岡本和真今年又會專心在三壘的情況下，一壘相對有空間，競爭者也不若外野那麽強，對於陽岱鋼來說，如果能拿到一壘的固定先發，也算是職棒生涯的一個轉機，雖然有些浪費他的金手套級外野守備能力就是了。

巨人外野位置被佔滿，陽岱鋼本季的先發機會將是在一壘位置。 聯合報系資料照片
巨人外野位置被佔滿，陽岱鋼本季的先發機會將是在一壘位置。 聯合報系資料照片
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王柏融在新球季面臨到的也是跟陽岱鋼一樣的問題。大王在上季表現不佳的原因，不外乎環境落差、傷勢困擾等幾個因素，相信在經過一個球季的適應，以及季後的調整休養後，有機會在新球季發揮正常實力，但新洋砲畢雅努耶瓦(Christian Villanueva)的加盟卻有可能影響王柏融在今年的出賽次數。

畢雅努耶瓦上季效力巨人，球季後半段同樣受到葛雷諾(Alex Guerrero)復甦所造成的排擠影響，僅出賽73場，打擊率只有2成23，有8轟、24分打點，季後未獲續約，雖然在巨人表現不佳，但火腿認為18年在大聯盟打出20轟的他仍有發揮空間，能夠彌補去年團隊總數只有93轟的火力缺口，因此網羅他入隊。

畢雅努耶瓦雖是三壘手，但加入後表示陣中打擊最穩定的近藤健介將不需要再移防三壘，也形成外野將由近藤、西川遙輝及大田泰示3人固定先發的局面，偏偏3人都有其不可取代性，如此一來守備位置在左外野的大王，要先發的話勢必只剩打DH的選項(否則就是4號外野)。

王柏融想要有先發機會，只能搶DH位置，這就意謂著他要打出非常優異的成績。 聯合報...
王柏融想要有先發機會，只能搶DH位置，這就意謂著他要打出非常優異的成績。 聯合報系資料照
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如果只剩下DH的選項，那競爭者就多了，如上季在DH位置上的主要競爭者清宮幸太郎，清宮雖然在季後動了手術，但術後恢復狀況良好，在二軍組的打擊練習也頻頻把球轟出大牆，另外還有横尾俊建、万波中正等年輕球員等也在排隊等著，不過就目前狀況來說，大王如果找回過去在中職的打擊能力，在DH上仍有一定的優勢，但他還有著另一個洋將名額限制的問題，一旦打不好，火腿又需要洋投戰力的話，也是有可能被犧牲的那一個。

小笠原道大或許會是大王在日職的轉機，在球員時期打擊成績顯赫的他今年回鍋火腿擔任打擊教練，應會給同為左打的大王許多建議，幫助大王擺脫去年的打擊窘境。

陽岱鋼王柏融讀賣巨人日本火腿

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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