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增菘瑋有望重回投手丘 最快3月春季聯賽亮相

2020-02-03 20:31中央社 台北3日電

富邦悍將增菘瑋。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
富邦悍將增菘瑋。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
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具美國、台灣職業棒球資歷的投手增菘瑋公元2017年宣布退休，轉任業餘綺麗珊瑚隊教練。綺麗珊瑚今年2隊減為1隊，很有機會讓增菘瑋在3月春季聯賽重回投手丘，以球員身分出賽。

35歲的增菘瑋結束旅美生涯返台後，先後效力中華職業棒球大聯盟兄弟象隊、中信兄弟隊與富邦悍將隊，2017年球季中職一軍出賽45場，投40.1局拿下12次中繼成功，出賽防禦率4.69，表現不差；增菘瑋2017年底因生涯規劃，決定結束球員生涯，到業餘綺麗珊瑚成棒隊任投手教練。

根據規定，國內甲組球隊需於每年1月31日止，向中華民國棒球協會辦理球隊登記註冊，綺麗珊瑚已向教育部體育署報告，原本宜蘭綺麗珊瑚隊、台東綺麗珊瑚隊今年將由2隊減為1隊，目前繳交球員登記數不足30人。

據了解，教練團考量戰力，有機會讓增菘瑋在3月底開打的全國成棒甲組春季聯賽再以投手身分亮相。

綺麗珊瑚大本營在台東縣，2015年底中職各隊釋出球員人數多，綺麗珊瑚決定規劃第2支業餘球隊，以高雄市為基地，提供球員另一舞台；2018年將高雄綺麗珊瑚隊移往宜蘭縣，改名宜蘭綺麗珊瑚，但今年僅會留下1隊、登記隊名綺麗珊瑚。

綺麗珊瑚增菘瑋棒球

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