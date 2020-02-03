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中職／敗投王又如何？ 網羅韓職洋投已成顯學

2020-02-03 07:00Ramos

今年中職四隊洋投補強大致結束，這一批新洋助拳人多半具有亞洲職棒資歷，其中不乏戰功顯赫者，來到台灣後，他們的亞洲經驗，對於迅速融入中職環境有一定幫助。

就拿統一獅新洋投費爾本(Ryan Feierabend)來說好了，早期他在大聯盟只能算跑龍套球員，2015年來到韓職加盟耐克森英雄，2016年季中轉戰KT巫師，一整季累計13敗為韓職敗投王，防禦率4.45。

統一獅新球季找來去年待在藍鳥球團的洋投費爾本，這位蝴蝶球左投過去有4年的韓職經驗...
統一獅新球季找來去年待在藍鳥球團的洋投費爾本，這位蝴蝶球左投過去有4年的韓職經驗。 聯合報系資料照片
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2017年費爾本使出拿手絕活，也就是新練出師的蝴蝶球，成為極罕見蝴蝶球左投，他認為自己沒什麼好失去的，何不放手一搏，畢竟蝴蝶球對韓職本土打者而言，幾乎是不曾打過的球種，結果該年費爾本使用了21%蝴蝶球，拿下防禦率王(3.04)。

從2016年韓職敗投王，到2017年韓職防禦率王，費爾本寫下驚奇的一頁。更驚奇的是，2019年費爾本投回大聯盟，而且他使用蝴蝶球比例達68.3%，可以說已經完全是用蝴蝶球討生活的左投，來掩護他均速僅剩138公里的直球，至於來到台灣能否壓制中職打者，只能在實戰來驗證了。

統一獅另一名新洋投洛奇(Donn Roach)，際遇和費爾本相似，過去他在大聯盟同樣是跑龍套球員，2017年來到韓職KT巫師和費爾本當隊友，由於韓職新軍巫師戰力實在太薄弱，洛奇即使投得不錯，仍苦吞14連敗，最終僅拿下4勝15敗、防禦率4.69；換句話說，今年統一獅一口氣擁有2016年韓職敗投王費爾本，與2017年韓職敗投王洛奇。

其實，成為聯盟敗投王也不見得全然是壞事，因為你得有夠多先發出賽機會，2018年洛奇就轉戰日職加盟歐力士，和張奕成了隊友，結果洛奇繳2勝3敗、防禦率5.01，他在日、韓職戰績都不算理想，去年他在白襪3A是先發投手，拿到3勝6敗、防禦率7.83，能否在中職生存，同樣有待時間驗證。

統一獅另一位新洋投洛奇也有在韓職拿下敗投王的經驗，他去年球季在白襪3A戰績3勝6...
統一獅另一位新洋投洛奇也有在韓職拿下敗投王的經驗，他去年球季在白襪3A戰績3勝6敗、防禦率7.83。 擷圖自維基百科／Dirk Hansen攝影
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中信兄弟新洋投羅傑斯(Esmil Rogers)同樣具韓職資歷，先後效力韓華鷹、耐克森英雄，3年累計先發29場，拿下13勝9敗、防禦率3.80，去年在墨西哥聯盟出賽17場都是先發，戰績6勝5敗、防禦率7.19，帳面成績並不理想。

不管是費爾本、洛奇、羅傑斯，或曾征戰韓職的樂天桃猿李茲、富邦悍將羅力和索沙，他們礙於實力、年紀，要再投回韓職的機會都不高了，不過，要在中職投出一片天還是有機會的；要知道，韓職洋將平均年領百萬美元，是中職洋將待遇的數倍，很多美職身手介於3A和大聯盟之間的「4A好手」，都跑去韓職掏金，就連台灣好手王維中也是如此。

中信兄弟另一新洋投米蘭達(Ariel Miranda)最受人矚目，他和萊福力都具日職資歷，米蘭達2018、2019年效力軟銀鷹，戰績13勝6敗、防禦率3.37，投球內容亮眼，別忘了，2017年他可是西雅圖水手先發輪值固定成員，那一年他先發29場，戰績8勝7敗、防禦率5.12，中職球隊要找到這種等級的洋投，薪水肯定不少。

中信兄弟球探艾迪頓和新洋投米蘭達(左)，他可能是中職今年球季最大咖的洋將。 圖／...
中信兄弟球探艾迪頓和新洋投米蘭達(左)，他可能是中職今年球季最大咖的洋將。 圖／中信兄弟提供
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至於中信兄弟找來的備胎洋投德保拉(Jose De Paula)，生涯資歷雖不顯赫，不過他曾於2017年赴日本獨立聯盟發展，相信這一段經驗對他來台適應有助益。

事實上，過去中職歷史已充分說明，來台討生活的洋將，資歷不是一切，能否迅速且充分融入台灣環境才是關鍵，這也是最困難的部分。羅力小聯盟最高層級只到2A，而且只投7.2局，不曾上過大聯盟，來台一躍成為近年最強洋投，除了靠精準控球和犀利指叉球，關鍵還是在於他熱愛台灣，熟悉環境，才能創造「羅力傳奇」。

統一獅中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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