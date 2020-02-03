日職／換血立即見效 大物求職碰壁潮更難擋

前阪神虎隊內野手鳥谷敬在球季結束離開阪神虎之後，雖然想要繼續職業選手生涯，但始終乏人問津。2月1日開始的12球團春訓起跑，仍舊沒有找到歸屬，對鳥谷敬來說重返NPB的願望危機又進入到另外一個階段。

還記得村田修一嗎？2017年季後巨人球團宣布將當季還在一軍打118場、有14支全壘打、58分打點，還有連續3場開轟功力的主力打者釋出，震撼整個球界。村田修一自認身手仍在，打算先到獨立聯盟等待機會，直到8月坦言難以再重回NPB，卻仍不願將「引退」二字掛在嘴上。9月球隊最終戰他才在球隊安排的引退儀式上正式宣布引退，含淚告別選手生涯。

前巨人名將村田修一生涯有6季是全勤，直到2016年的打擊表現大多是相當穩定，但在經歷了2017球季的小低潮之後，這位生涯360轟的戰士竟然就再也回不去了！ 擷圖自維基百科／Ship1231攝影 分享 facebook

村田修一當時37歲，而鳥谷敬今年就要滿39歲，距離再跨進NPB這一步的難度更高。雖然他6度最佳九人、5度金手套獎的實力，尤其練習的精神態度足以當年輕選手的榜樣，因此原本一度被認為不至於走上村田修一的老路。尤其井口資仁擔任監督的千葉羅德隊，由於井口資仁與鳥谷敬之間的私人情誼，有機會讓鳥谷敬延續選手生涯，不過至今靜悄悄。日本媒體推測，鳥谷敬加入後與球隊年輕化的方向相違背，加上鳥谷敬方面希望獲得一定程度出賽的保證，是造成交涉不順的主因。

如果就連村田修一、鳥谷敬這種等級的選手都在被退休，又找不到歸屬球隊的情況下一一引退，被整個世代交替浪潮所淹沒的大咖選手，要找到延續選手生涯的路會愈加困難，未來多只能向職業運動的現實低頭。

鳥谷敬在阪神的16個球季打出2085支安打、得分992分，同時是最佳九人與金手套的常客 ，但同樣也擋不住世代交替的浪潮，目前乏人問津。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

巨人、阪神兩大人氣球團決定推行「世代交替」方針，全力培養接班新人是村田修一、鳥谷敬被釋出的主因。而以後來的結果看來，球團力擋反彈聲浪，長痛不如短痛，堅持的效果都不差。

以巨人隊來說，當初就是希望給岡本和真機會，栽培新的本土四棒三壘手。而岡本也沒有辜負巨人球團的期望，2017年在一軍才出現15場比賽，村田修一離開之後的第一個球季，岡本就締造了史上最年輕的「3成、30轟、100分打點」。同時，2018年到2019年連續兩年全勤出賽，都擊出30支全壘打、90分打點以上的成績，現在已經是巨人隊的當家第四棒。巨人球團編成部門以及當時大力栽培的前任監督高橋由伸都在功勞簿上被記上一筆。

即使岡本和真生涯前三季並沒有亮眼的表現，但巨人本季還是冒者很大的風險讓他接棒村田修一，結果這一把賭對了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

至於阪神虎，北條史也以及木浪聖也都是選秀前三輪入團的好手，雖然他們都還有各自的課題，不過缺乏的是機會。木浪聖也去年以菜鳥之姿出賽113場，適應職棒之後的表現更令球團期待。北條去年CS季後賽打出信心；還有守備、速度都高人一等的植田海也是先發候選人。然而，不同於村田修一是出身自橫濱DeNA、以FA轉隊過來的「外來客」，鳥谷敬則是土生土長的看板球星。儘管形同「逼退」陣中人氣最高的選手，阪神球團面對反對聲浪的壓力更大，仍於去年就決定要在2020年栽培出下一個固定先發的游擊接班人，並在季後決定依照既定的方向走，等待的就是像巨人岡本和真一樣的未來之星出現。依照目前後起之秀一一冒出頭的狀況來看，證明換血的方向正確的機會相當高。

至於接下來的鳥谷敬，錯過了12球團的春訓起跑，只能看他能否等到入團測試的機會。過去有中村紀洋、吉井理人、今岡誠等老將獲得測試機會後重返NPB的例子，因此鳥谷敬仍有最後一搏的機會，但仍要看他對出賽的堅持與接收球團的想法是否一致而定。