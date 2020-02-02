日職／松坂大輔帶動西武春訓人氣 安全配套避免再受傷

松坂大輔。 歐新社資料照片 分享 facebook 人氣球星松坂大輔去年春訓因與球迷握手受傷，今年球季回到老東家日職西武獅隊成為話題，但為避免受傷事件再發生，有特別安全保護措施，今天練習後約300名球迷排隊等候簽名。

松坂大輔睽違14年再效力西武獅隊，西武獅隊從1日起在宮崎展開春訓，松坂大輔一舉一動吸引球迷關注。松坂大輔去年效力中日龍隊時，春訓期間因為與球迷握手拉扯到右手，造成右肩傷勢。

為了避免類似情形再發生，今年春訓有特別安全防護措施，練習過程中避免從球迷面前近距離經過，也只有松坂大輔在各訓練設施間移動採車子代步。

39歲的松坂大輔魅力不減，昨天春訓首日，吸引約2500名球迷聚集、102名媒體到場採訪，與去年西武春訓首日1200名觀眾、53名媒體相比，人數約增加兩倍。

今天練習結束後，松坂大輔也首度舉行簽名會，現場約有300名球迷排隊等候，隊伍綿延約100公尺。松坂大輔回歸西武隊，選擇16號為背號，但他苦笑說，今天簽名會上一直簽成以前的背號18號，還沒有習慣新背號。