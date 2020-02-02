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日職／兩千人搶看「令和怪物」 石垣島掀「朗希熱」

2020-02-02 16:39聯合報 記者葉姵妤／即時報導

佐佐木朗希。 報系資料照
佐佐木朗希。 報系資料照
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受到高度關注的日職羅德隊新秀投手「令和怪物」佐佐木朗希，生涯第一個職棒春訓就從一軍出發，一舉一動都成為焦點，昨天羅德春訓首日，場邊就湧入2000名球迷，讓石垣島掀起一股「朗希熱」。

佐佐木朗希去年曾飆出163公里球速，打破大谷翔平在高中時期的紀錄，成為羅德選秀第一指名，未來性十分受期待，為了讓他跟隨投手教練吉井理人訓練，今年春訓被列在一軍，他也提前赴石垣島進行自主訓練。

昨天羅德正式在石垣島展開春訓，場邊湧現2000名球迷的大陣仗，比去年的1100人多了近一倍，媒體人數達110人，也比去年多了近30人，聚焦這名超級新秀。

日本媒體描述，佐佐木朗希從球場走進室內練習場，大批球迷和媒體都跟著他一起移動，入口處也排了一群球迷，在他經過時不斷喊著「佐佐木選手」、「朗希」，羅德總教練井口資仁也樂見這樣的朗希效應。

羅德將在2月8日、9日在石垣島迎戰來訪的中職樂天桃猿隊，也是「以亞洲戶交流賽」連續第5年舉辦，而今年因佐佐木朗希的關係，球場人員透露，售票狀況比以往更踴躍。

羅德樂天大谷翔平

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