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日職／張奕首度牛棚練投 準備9日起紅白戰

2020-02-02 15:34聯合報 記者葉姵妤／即時報導

張奕練投。 擷圖自日刊スポーツ野球取材基地推特
張奕練投。 擷圖自日刊スポーツ野球取材基地推特
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去年在世界12強賽一戰成名，歐力士隊旅日投手張奕今年的表現十分受期待，首度被列入一軍春訓名單中，並在今天進牛棚練投43球，預計4日面對打者，為紅白戰登板做準備。

日職春訓昨天全面展開，根據日本媒體報導，張奕在首日先到牛棚調整下半身運用，並輕鬆投了幾球，今天則進行首次牛棚練投，投了43球，歐力士隊首席兼投手教練高山郁夫還親自站上打擊區，確認他的投球狀況。

對於春訓首度練投的感覺，張奕認為還ok，有特別注意自己的直球品質，有好的也有壞的，需要再修正，而針對他去年的投球節奏問題，教練也在他今天練投完後給了一些建議。

張奕預計在4日擔任打擊練習的投手，為實戰做準備，歐力士隊預定9日起安排5場紅白戰，之後將與軟銀、韓職斗山雄、西武、羅德等隊進行熱身賽。

日刊スポーツ野球取材基地

張奕牛棚歐力士

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