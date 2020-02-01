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日職／新賽季春訓 陽岱鋼練一壘爭出賽機會

2020-02-01 23:56聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

巨人總教練原辰德希望游擊手出身的陽岱鋼，今年加練一壘，競爭上場機會。 圖／聯合...
巨人總教練原辰德希望游擊手出身的陽岱鋼，今年加練一壘，競爭上場機會。 圖／聯合報系資料照片
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日本職棒十二隊春訓昨天同步展開，八名台將也投入新球季備戰，其中有五人從一軍出發，而根據日本媒體報導，巨人隊外野手陽岱鋼在春訓首日參與一壘守備練習，新球季可能移防一壘爭取出賽機會。

陽岱鋼過去效力於火腿隊時期，在二○一二至一六年間，拿下四座太平洋聯盟外野手金手套獎，一七年轉戰巨人後，這兩年不僅讓出固定先發，如今因丸佳浩及洋砲帕拉等人卡位外野，陽岱鋼連守備位置也被迫更換。

昨天陽岱鋼跟岡本和真借了一壘手手套，參與一壘守備練習，巨人總教練原辰德表示，陽岱鋼過去是游擊手出身，因此轉守內野對他來說難度不會太高，還透露，陽岱鋼為了爭取上場機會，任何守備位置都表達有意願。

歐力士隊投手張奕首度參與一軍春訓，第一天就先到牛棚調整自己的下半身運用，昨天還輕鬆的投了幾球試手感，預計今天進牛棚練投，他也坦言很期待。

張奕棄打從投後，去年首度在一軍亮相，年底披中華隊戰袍參與世界十二強賽更一戰成名，對戰委內瑞拉南韓隊都奪勝投，拿下大會防禦率王及勝率王，今年球季的表現，台、日球迷都十分期待。

火腿「大王」王柏融則將展開個人第二個旅日球季，今年換了新背號，昨天首度穿上三號練習衣進行打擊練習，太平洋聯盟ＴＶ也釋出他的練習影片，在春訓首日就展現好狀況。

委內瑞拉南韓陽岱鋼巨人張奕火腿王柏融歐力士

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