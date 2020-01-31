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中職／國際賽帶動票房成長 今年6搶1資格賽備受矚目

2020-01-31 19:30聯合報 記者婁靖平／台北即時報導

2013年世界棒球經典賽中華隊前進東京、闖入8強，帶動中職單季票房高潮；而將在兩個月後開打的6搶1奧運資格賽，能否再度複製歷史，有待觀察。

中職前7年的平均票房最少為4548人，但職棒8年、1997年起陷入低潮，單場觀眾不到千人的比賽多達84場，平均觀眾數衰退到2041人，跌幅達55.12%。

1997年開始，中職連5季單季平均觀眾人數未超過2200人，直到2002年才回升至2957人，關鍵原因是中華隊前一年季後在台灣舉行的世界盃棒球賽拿到季軍。

2002到2012年間，中職票房提升有限，單季平均最高觀眾數是2009年的3742人，這跟2008年中華隊打進北京奧運，也有密不可分的關連影響。

國際賽的重要性和表現好壞，和中職票房息息相關，2013年球季開打前的經典賽，更是最佳案例。

2013年第3屆經典賽預賽在台灣舉行，中華隊在王建民帶領下，打出史上最佳表現，先以4：1擊敗澳洲，再以8：3後來居上勝荷蘭，最後一戰雖以2：3敗給南韓，仍取得8強門票。

8強複賽對戰日本隊，中華隊纏鬥到延長賽10局、才以2：3吞敗，之後雖再以0：14輸給古巴隊，但國內棒球熱潮被捲起，並延續到中職球季。

2013年還有義大犀牛隊重金聘請大聯盟前球星曼尼（MannyRamirez）助陣，和經典賽效果相乘，單季繳出145萬9072人次觀眾數的亮眼票房，平均人數達6079人，是史上第2高紀錄，更較前一年成長149.86%，漲幅是史上之最。

6搶1東京奧運資格賽4月1日在台中開打，更是中職首度包辦中華隊「組訓賽」的國際重要比賽，對今年職棒例行賽的票房影響，絕對不容小覷。

中職中華隊經典賽

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